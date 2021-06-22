Россия три Евро подряд не может выйти из группы

Сборная России потерпела разгромное поражение от Дании (1:4) в третьем туре Евро-2020. Команда занимает четвертое место и покидает турнир.
Для российской команды это третий чемпионат Европы подряд, в котором она не может выйти в плей-офф.
По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.
В 2016 году Россия заняла последнее место в группе, а в 2012-м финишировала на третьем месте.
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Источник — Sport.ua
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Її пік був з Аршавіним, Павлюченко, Акінфеєвим, Березуцькими, Дзагоєвим, які постійно виступали на найвищому рівні.
А зараз, так, болото.
Хоча на практиці наші якщо і кращі, то ненабагато.
Хотя все знают Украина не росия. Даже книжку кто-то про это написал.
Про количество населения хорошая шутка, но с бородой.
Власти Дании дали согласие на эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" на континентальном шельфе страны. ПОСЛЕДНИМИ!
Вот вам, и часть долга отдали.)
Хотя все знают Украина не росия. Даже книжку кто-то про это написал.
Про количество населения хорошая шутка, но с бородой.
Її пік був з Аршавіним, Павлюченко, Акінфеєвим, Березуцькими, Дзагоєвим, які постійно виступали на найвищому рівні.
А зараз, так, болото.
Хоча на практиці наші якщо і кращі, то ненабагато.
Хотя все знают Украина не росия. Даже книжку кто-то про это написал.
Про количество населения хорошая шутка, но с бородой.
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