Россия три Евро подряд не может выйти из группы

Сборная России потерпела разгромное поражение от Дании (1:4) в третьем туре Евро-2020. Команда занимает четвертое место и покидает турнир.

Для российской команды это третий чемпионат Европы подряд, в котором она не может выйти в плей-офф.

По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.

В 2016 году Россия заняла последнее место в группе, а в 2012-м финишировала на третьем месте.

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