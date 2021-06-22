Россия три Евро подряд не может выйти из группы

Все стабильно

  • 22.06.2021 11:51
  • 1491 просмотр
  • 9 комментариев
Россия три Евро подряд не может выйти из группы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная России потерпела разгромное поражение от Дании (1:4) в третьем туре Евро-2020. Команда занимает четвертое место и покидает турнир.

Для российской команды это третий чемпионат Европы подряд, в котором она не может выйти в плей-офф.

По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.

В 2016 году Россия заняла последнее место в группе, а в 2012-м финишировала на третьем месте.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 22.06.2021 12:41
    0
    Просто Росія - посередня збірна без гучних імен.
    Її пік був з Аршавіним, Павлюченко, Акінфеєвим, Березуцькими, Дзагоєвим, які постійно виступали на найвищому рівні.
    А зараз, так, болото.
    Хоча на практиці наші якщо і кращі, то ненабагато.
    Ссылка
    80 лет назад...
    online
      80 лет назад..., 22.06.2021 12:33
    -5
    xvalenok01, 22.06.2021 12:30
    Да уж. Непонятно кто кого копирует.
    Хотя все знают Украина не росия. Даже книжку кто-то про это написал.
    Про количество населения хорошая шутка, но с бородой.
    Особенно, если вспомнить как наши продули Мальте 0:1.(
    Ссылка
    80 лет назад...
    online
      80 лет назад..., 22.06.2021 12:32
    -5
    alefteev77, 22.06.2021 12:10
    Маленькая Дания с населением 6 миллионов выиграла 4-1 у великой России с населением 145 млн. Это все что нужно знать про реализацию человека (спортсмена, футболиста) в Дании и России.
    Так Газпром же всё купил. Или не?
    Власти Дании дали согласие на эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" на континентальном шельфе страны. ПОСЛЕДНИМИ!
    Вот вам, и часть долга отдали.)
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    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 22.06.2021 12:30
    0
    Да уж. Непонятно кто кого копирует.
    Хотя все знают Украина не росия. Даже книжку кто-то про это написал.
    Про количество населения хорошая шутка, но с бородой.
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 22.06.2021 12:30
    0
    Допинг не помогает
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 22.06.2021 12:25
    0
    Просто зараз футбол в Данії на підйомі
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.06.2021 12:10
    +8
    Маленькая Дания с населением 6 миллионов выиграла 4-1 у великой России с населением 145 млн. Это все что нужно знать про реализацию человека (спортсмена, футболиста) в Дании и России.
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 22.06.2021 12:02
    +2
    Понятно что на этом шансы ещё есть, Но пока что так
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 22.06.2021 12:01
    +8
    Украина вообще то тоже последние три ( и единственные) евро не может выйти из группы. Мне кажется для этого сайта это должно быть актуальнее, чем какая там не относящаяся к нам сборная
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.06.2021 12:10
    +8
    Маленькая Дания с населением 6 миллионов выиграла 4-1 у великой России с населением 145 млн. Это все что нужно знать про реализацию человека (спортсмена, футболиста) в Дании и России.
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 22.06.2021 12:01
    +8
    Украина вообще то тоже последние три ( и единственные) евро не может выйти из группы. Мне кажется для этого сайта это должно быть актуальнее, чем какая там не относящаяся к нам сборная
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 22.06.2021 12:02
    +2
    Понятно что на этом шансы ещё есть, Но пока что так
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 22.06.2021 12:41
    0
    Просто Росія - посередня збірна без гучних імен.
    Її пік був з Аршавіним, Павлюченко, Акінфеєвим, Березуцькими, Дзагоєвим, які постійно виступали на найвищому рівні.
    А зараз, так, болото.
    Хоча на практиці наші якщо і кращі, то ненабагато.
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 22.06.2021 12:30
    0
    Да уж. Непонятно кто кого копирует.
    Хотя все знают Украина не росия. Даже книжку кто-то про это написал.
    Про количество населения хорошая шутка, но с бородой.
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 22.06.2021 12:30
    0
    Допинг не помогает
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 22.06.2021 12:25
    0
    Просто зараз футбол в Данії на підйомі
    Ссылка
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