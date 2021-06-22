Киран ТРИППЬЕР: «Сборная Англии должна сосредоточиться на себе»

30-летний защитник сборной Англии Киран Триппьер поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Евро-2020 против национальной команды Чехии.

«Чехия - хорошая команда. Сплоченная, хорошо обороняется. Но мы должны сосредоточиться на себе. Знаем, что проиграли им последний матч [1:2 в Праге], но во вторник будет новая игра. И команда у нас тоже с тех пор изменилась.

У нас есть замечательные атакующие игроки, я имею в виду фулбеков, и есть классные чистые защитники. Но дело также и в сопернике. У нас фантастические вингеры, и мы хотим, чтобы они располагались широко. Конечно, у нас тоже есть свобода идти вперед. Зависит от того, с кем ты играешь, как складывается матч и в какой момент ты выбираешь подключиться», - сказал Триппьер.

Матч Чехия – Англия состоится во вторник, 22 июня. Начало в 22:00 по Киеву.