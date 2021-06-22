ГАМУЛА – о поражении России: «Как можно вот так проиграть? Вы что вообще?»

Известный специалист считает, что сборной Росси нужно оставить главного тренера

  • 22.06.2021 11:28
  • 1287 просмотров
  • 3 комментария
ГАМУЛА – о поражении России: «Как можно вот так проиграть? Вы что вообще?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Закарпатья» и «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал разгромное поражение сборной России в решающем матче группового этапа Евро-2020 против Дании (1:4).

— Не знаю, как можно вот так проиграть. Не ожидал! Можно проиграть 0:1, 1:2... Но 1:4?! Вы что вообще? Не могу отойти. Не понимаю, как так получилось. Представляю, сколько сейчас будет критики на наш футбол. Сейчас все будут искать неправильные решения Черчесова! Я Черчесова поддерживаю. Это мой коллега! Я должен его хаять, что ли? Только поддержка!

— Если не Черчесов — то кто?
— Только Черчесов.

— Допустим, вызывает вас завтра в РФС Александр Дюков. Произносит: «Черчесов уходит, Эштреков занят. Вы готовы?»
— Ну не загружайте меня такой ****** [ерундой]... «Меня вызывают»... Куда меня вызовут?! Меня могут только в пивбар позвать!

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Источник — Спорт-Экспресс

(6 голосов)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 22.06.2021 11:45
    +2
    - Якщо не Черчесов - то хто?
    - Тільки Черчесов.

    на рассєє так багато мотиваторів... от кадирова хай назначать чи шойгу....
    Ссылка
    Геннадій Бистрий
    online
      Геннадій Бистрий, 22.06.2021 11:42
    +2
    "как можно вот так проиграть". та можна і нужна. Сбродная кацапстанской пєдєрації тільки так і має грати. Саме такі результати цілком заслужені для козломордо-кацапських виродків, інших не має бути
    Ссылка
    Юрій Коробенко
      Юрій Коробенко, 22.06.2021 11:37
    +2
    ПТН нехай тренує!!! 🤣🤣🤣🤣🤣
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 22.06.2021 11:45
    +2
    - Якщо не Черчесов - то хто?
    - Тільки Черчесов.

    на рассєє так багато мотиваторів... от кадирова хай назначать чи шойгу....
    Ссылка
    Геннадій Бистрий
    online
      Геннадій Бистрий, 22.06.2021 11:42
    +2
    "как можно вот так проиграть". та можна і нужна. Сбродная кацапстанской пєдєрації тільки так і має грати. Саме такі результати цілком заслужені для козломордо-кацапських виродків, інших не має бути
    Ссылка
    Юрій Коробенко
      Юрій Коробенко, 22.06.2021 11:37
    +2
    ПТН нехай тренує!!! 🤣🤣🤣🤣🤣
    Ссылка
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