ГАМУЛА – о поражении России: «Как можно вот так проиграть? Вы что вообще?»

Бывший главный тренер «Закарпатья» и «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал разгромное поражение сборной России в решающем матче группового этапа Евро-2020 против Дании (1:4).

— Не знаю, как можно вот так проиграть. Не ожидал! Можно проиграть 0:1, 1:2... Но 1:4?! Вы что вообще? Не могу отойти. Не понимаю, как так получилось. Представляю, сколько сейчас будет критики на наш футбол. Сейчас все будут искать неправильные решения Черчесова! Я Черчесова поддерживаю. Это мой коллега! Я должен его хаять, что ли? Только поддержка!

— Если не Черчесов — то кто?

— Только Черчесов.

— Допустим, вызывает вас завтра в РФС Александр Дюков. Произносит: «Черчесов уходит, Эштреков занят. Вы готовы?»

— Ну не загружайте меня такой ****** [ерундой]... «Меня вызывают»... Куда меня вызовут?! Меня могут только в пивбар позвать!