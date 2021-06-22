ГАМУЛА – о поражении России: «Как можно вот так проиграть? Вы что вообще?»

Бывший главный тренер «Закарпатья» и «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал разгромное поражение сборной России в решающем матче группового этапа Евро-2020 против Дании (1:4).
— Не знаю, как можно вот так проиграть. Не ожидал! Можно проиграть 0:1, 1:2... Но 1:4?! Вы что вообще? Не могу отойти. Не понимаю, как так получилось. Представляю, сколько сейчас будет критики на наш футбол. Сейчас все будут искать неправильные решения Черчесова! Я Черчесова поддерживаю. Это мой коллега! Я должен его хаять, что ли? Только поддержка!
— Если не Черчесов — то кто?
— Только Черчесов.
— Допустим, вызывает вас завтра в РФС Александр Дюков. Произносит: «Черчесов уходит, Эштреков занят. Вы готовы?»
— Ну не загружайте меня такой ****** [ерундой]... «Меня вызывают»... Куда меня вызовут?! Меня могут только в пивбар позвать!
Источник — Спорт-Экспресс
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- Тільки Черчесов.
на рассєє так багато мотиваторів... от кадирова хай назначать чи шойгу....
- Тільки Черчесов.
на рассєє так багато мотиваторів... от кадирова хай назначать чи шойгу....
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