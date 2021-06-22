Гарет САУТГЕЙТ: «Чехов недооценивают»

Наставник сборной Англии – о сопернике по предстоящему матчу

  • 22.06.2021 10:40
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Гарет САУТГЕЙТ: «Чехов недооценивают»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Евро-2020 против национальной команды Чехии.

«Мы сыграем с очень хорошей командой, которая тотально отличается от нас.  Я очень уважаю чешскую сборную.  Ее тренер проделал отличную работу, у него весьма опасная команда.

Пару лет назад мы встречались с чехами на «Уэмбли», и это была игра в одни ворота. С тех пор команда добилась большого прогресса, что является комплиментом тренеру. Думаю, сейчас это очень сильная команда. Она хорошо держит мяч, оказывает прессинг. Чехов недооценивают», - сказал Саутгейт.

Матч Чехия – Англия состоится во вторник, 22 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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