Гарет САУТГЕЙТ: «Чехов недооценивают»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Евро-2020 против национальной команды Чехии.

«Мы сыграем с очень хорошей командой, которая тотально отличается от нас. Я очень уважаю чешскую сборную. Ее тренер проделал отличную работу, у него весьма опасная команда.

Пару лет назад мы встречались с чехами на «Уэмбли», и это была игра в одни ворота. С тех пор команда добилась большого прогресса, что является комплиментом тренеру. Думаю, сейчас это очень сильная команда. Она хорошо держит мяч, оказывает прессинг. Чехов недооценивают», - сказал Саутгейт.

Матч Чехия – Англия состоится во вторник, 22 июня. Начало в 22:00 по Киеву.