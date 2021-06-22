Депутат Госдумы РФ попросил не оскорблять игроков сборной России после Евро

Дмитрий Свищев считает, что нужно задуматься, каков их уровень и где они должны играть

  • 22.06.2021 10:08
  • 530 просмотров
  • 1 комментарий
Депутат Госдумы РФ попросил не оскорблять игроков сборной России после Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал не набрасываться на российских футболистов и тренерский штаб с оскорбительными комментариями после провала на Евро-2020.

«Сейчас нам всем нужно охладить горячие головы. Можно сколько угодно оскорблять наших игроков и тренеров, но от этого не будет никакого толка. Поймите, ребята и так боятся выступать за сборную, потому что понимают: любая ошибка может стоить им карьеры. Только ленивый не будет пинать их ногами после провала на Евро. Да, мы опозорились, но это не дает оснований оскорблять игроков и тренерский штаб. Другое дело, нам всем надо задуматься: что у нас за команда, каков наш уровень и где мы должны играть. Понимаем, что обидно, но не стоит хейтить и оскорблять российскую команду», – сказал Свищев.

На чемпионате Россия дома разгромно проиграла Бельгии 0:3, затем обыграла Финляндию 1:0 и уступила сборной Дании в Копенгагене 1:4, заняв последнее место в группе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Чемпионат

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 22.06.2021 10:13
    0
    Я так розумію що багато хто з громадян еРеФії хотіли щоб збірна показала Кузькіну Матір, а по факту їй самій дещо продемонстрували, але чого їм переживати? Фінів обіграли, 5:0 нікому не влетіли, завдання мінімум виконано)
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 22.06.2021 10:13
    0
    Я так розумію що багато хто з громадян еРеФії хотіли щоб збірна показала Кузькіну Матір, а по факту їй самій дещо продемонстрували, але чого їм переживати? Фінів обіграли, 5:0 нікому не влетіли, завдання мінімум виконано)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности