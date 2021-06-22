Депутат Госдумы РФ попросил не оскорблять игроков сборной России после Евро

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал не набрасываться на российских футболистов и тренерский штаб с оскорбительными комментариями после провала на Евро-2020.

«Сейчас нам всем нужно охладить горячие головы. Можно сколько угодно оскорблять наших игроков и тренеров, но от этого не будет никакого толка. Поймите, ребята и так боятся выступать за сборную, потому что понимают: любая ошибка может стоить им карьеры. Только ленивый не будет пинать их ногами после провала на Евро. Да, мы опозорились, но это не дает оснований оскорблять игроков и тренерский штаб. Другое дело, нам всем надо задуматься: что у нас за команда, каков наш уровень и где мы должны играть. Понимаем, что обидно, но не стоит хейтить и оскорблять российскую команду», – сказал Свищев.

На чемпионате Россия дома разгромно проиграла Бельгии 0:3, затем обыграла Финляндию 1:0 и уступила сборной Дании в Копенгагене 1:4, заняв последнее место в группе.