Тарас МИХАЛИК: «Украина не заслужила в матче с Австрией даже ничьей»

Специалист – о минимальном поражении команды Андрея Шевченко

  • 22.06.2021 08:41
  • 3567 просмотров
  • 3 комментария
Тарас МИХАЛИК: «Украина не заслужила в матче с Австрией даже ничьей»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок национальной сборной Украины Тарас Mихалик прокомментировал поражение команды Андрея Шевченко от Австрии (0:1) в матче третьего тура группового раунда Евро-2020.

«Если одним словом, то – разочарование. После разгромного поражения в недавнем спарринге от французов, на мой взгляд, на официальном уровне, это было худшее выступление подопечных Андрея Шевченко за последнее время.

Не думаю, что на сегодняшний матч они вышли без плана на игру, но, по-видимому, установка не была выполнена. После провального первого тайма, казалось, в перерыве будут внесены коррективы и удастся спастись от поражения. Но не тут-то было, даже банального навала в концовке поединка так и не дождались.

Конечно, в такие трудные минуты хочется поддержать ребят, однако это, прежде всего, их вина, что они осложнили себе жизнь. Шансы продолжить выступление на Евро еще остаются, но теперь от сборной Украины уже ничего не зависит», - сказал Mихалик.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(25 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Cheng
      Cheng, 22.06.2021 09:24
    0
    ...нищая страна...
    Ссылка
    Cheng
      Cheng, 22.06.2021 09:24
    0
    Отвратительно то,что никак страна оплачивает весь этот банкет зажравшимся миллионерам-футболёрам,а также Шевченко и Ко...
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 22.06.2021 09:14
    +3
    Надеюсь им не заплатят за такую "игру"
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 22.06.2021 09:14
    +3
    Надеюсь им не заплатят за такую "игру"
    Ссылка
    Cheng
      Cheng, 22.06.2021 09:24
    0
    ...нищая страна...
    Ссылка
    Cheng
      Cheng, 22.06.2021 09:24
    0
    Отвратительно то,что никак страна оплачивает весь этот банкет зажравшимся миллионерам-футболёрам,а также Шевченко и Ко...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности