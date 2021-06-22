Тарас МИХАЛИК: «Украина не заслужила в матче с Австрией даже ничьей»

Экс-игрок национальной сборной Украины Тарас Mихалик прокомментировал поражение команды Андрея Шевченко от Австрии (0:1) в матче третьего тура группового раунда Евро-2020.

«Если одним словом, то – разочарование. После разгромного поражения в недавнем спарринге от французов, на мой взгляд, на официальном уровне, это было худшее выступление подопечных Андрея Шевченко за последнее время.

Не думаю, что на сегодняшний матч они вышли без плана на игру, но, по-видимому, установка не была выполнена. После провального первого тайма, казалось, в перерыве будут внесены коррективы и удастся спастись от поражения. Но не тут-то было, даже банального навала в концовке поединка так и не дождались.

Конечно, в такие трудные минуты хочется поддержать ребят, однако это, прежде всего, их вина, что они осложнили себе жизнь. Шансы продолжить выступление на Евро еще остаются, но теперь от сборной Украины уже ничего не зависит», - сказал Mихалик.