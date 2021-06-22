Стало известно, с кем Заря проведет спарринги на сборах в Турции

У команды Виктора Скрипника запланировано пять контрольных матчей

  • 22.06.2021 08:19
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Стало известно, с кем Заря проведет спарринги на сборах в Турции
© Getty Images/Global Images Ukraine

Уже совсем скоро луганская «Заря» отправится на сборы в Турцию. 24 июня «чёрно-белые» отправятся в город Бурдур, где проведут свой сбор и пробудут там вплоть до 14 июля.

За это время у команды Виктора Скрипника запланировано пять спаррингов. Все без исключения контрольные матчи будут показаны на клубном канале в YouTube в прямом эфире.

27 июня «Заря» проведет сразу две встречи. Утром сыграет с сербским «Пролетером», а вечером с болгарским ФК «Ботев» (Пловдив). «Пролетер» по итогам прошедшего дивизиона в сербской Суперлиге расположился на 8 месте, а ФК «Ботев» в своём высшем дивизионе финишировал на 10-м месте.

1 июля луганчан ожидает поединок с румынским футбольным клубом «Металоглобус» из Бухареста. В румынской Лиге 2 (аналог нашей Первой Лиги) команда заняла 10 место. 8 июля состоится еще одна встреча с сербским «Пролетером».

Завершит «Заря» сбор 13 июля матчем с «Аланьяспором» – представителем турецкого высшего дивизиона. Соперник луганчан завершил чемпионат на 7-м месте. 

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Источник — ФК Заря

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