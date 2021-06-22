Португалия – Франция. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз от эксперта на поединок Евро-2020

  • 22.06.2021 07:32
  • 704 просмотра
  • 1 комментарий
Португалия – Франция. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Евро-2020 Португалия – Франция.

«На этом Евро Португалия победила Венгрию (3:0) и проиграла Германии (2:4). Франция выиграла у Германии (1:0) и сыграла вничью с Венгрией (1:1).

27 раз играли до этого португальцы и французы. В этих встречах 19 раз побеждала Франция, 6 раз праздновала успехи Португалия и еще 2 раза соперники сыграли вничью

Встретятся, наверное, фавориты на выигрыш чемпионата Европы. Это должна быть интересная игра. Обе команды устраивает ничья. Не ожидаю много голов в этой игре. Обе команды не будут рисковать, так как их устраивает ничья. В итоге так и может оказаться, что будет зафиксирован ничейный результат», - сказал Бартулович.

Матч Португалия – Франция состоится 23-го июня. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Сергій Кулиняк
      Сергій Кулиняк, 22.06.2021 08:27
    0
    Какая ничия ! Португалия не выйдет мо 2 места так как у Германии матч с аутсайдером группы и И немцы по забитым и пропущенных впереди
    вы хоть видели что вы написали боже
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
      Сергій Кулиняк, 22.06.2021 08:27
    0
    Какая ничия ! Португалия не выйдет мо 2 места так как у Германии матч с аутсайдером группы и И немцы по забитым и пропущенных впереди
    вы хоть видели что вы написали боже
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности