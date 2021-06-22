Португалия – Франция. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Евро-2020 Португалия – Франция.

«На этом Евро Португалия победила Венгрию (3:0) и проиграла Германии (2:4). Франция выиграла у Германии (1:0) и сыграла вничью с Венгрией (1:1).

27 раз играли до этого португальцы и французы. В этих встречах 19 раз побеждала Франция, 6 раз праздновала успехи Португалия и еще 2 раза соперники сыграли вничью

Встретятся, наверное, фавориты на выигрыш чемпионата Европы. Это должна быть интересная игра. Обе команды устраивает ничья. Не ожидаю много голов в этой игре. Обе команды не будут рисковать, так как их устраивает ничья. В итоге так и может оказаться, что будет зафиксирован ничейный результат», - сказал Бартулович.

Матч Португалия – Франция состоится 23-го июня. Начало встречи в 22:00.