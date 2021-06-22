БЕЛИК: «Для меня удивительно, что сборная Украины не готова физически»

Экс-игрок сборной прокомментировал слова Андрея Шевченко

  • 22.06.2021 07:19
  • 4107 просмотров
  • 1 комментарий
БЕЛИК: «Для меня удивительно, что сборная Украины не готова физически»
© Футбол 1/2/3. Алексей Белик

Бывший нападающий сборной Украины высказался о поражении в матче с Австрией (0:1) на Евро-2020. В частности, он прокомментировал слова Шевченко о том, что сборной не хватало сил в матче с Австрией.

«Для меня удивительно, как украинский игрок и украинская команда не готова физически. Если не физически, то в чем мы еще можем превзойти такие сборные, как Австрия или Нидерланды?

Мы всегда отталкивались от физики. Всегда украинский футболист был готов физически. Разбуди ночью – я побегу. Все.

А сегодня ситуация такая, что мы не готовы физически. Хотя у нас к сборной особенное отношение. Мы всегда можем перенести тур, когда надо, можем перенести сборы пораньше. А люди играют в Европе через три дня на четвертый и выглядят хорошо физически.

Я думаю, что здесь проблема связана не с физикой. Да, может футболисты двигались не так, как в матчах с Македонией или Голландией, но сегодня причина в психологии», – сказал Белик.

Украина заняла третье место в группе, но может пробиться в 1/8 финала. Теперь подопечным Андрея Шевченко нужно ждать результатов остальных игр и надеяться на то, что нашей национальной команде удастся войти в четверку лучших третьих мест на групповом этапе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(23 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 22.06.2021 07:56
    +1
    Причина - не стоило туда ехать. Здесь они все успешные и дорогие футболеры
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 22.06.2021 07:56
    +1
    Причина - не стоило туда ехать. Здесь они все успешные и дорогие футболеры
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности