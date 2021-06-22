БЕЛИК: «Для меня удивительно, что сборная Украины не готова физически»

Бывший нападающий сборной Украины высказался о поражении в матче с Австрией (0:1) на Евро-2020. В частности, он прокомментировал слова Шевченко о том, что сборной не хватало сил в матче с Австрией.

«Для меня удивительно, как украинский игрок и украинская команда не готова физически. Если не физически, то в чем мы еще можем превзойти такие сборные, как Австрия или Нидерланды?

Мы всегда отталкивались от физики. Всегда украинский футболист был готов физически. Разбуди ночью – я побегу. Все.

А сегодня ситуация такая, что мы не готовы физически. Хотя у нас к сборной особенное отношение. Мы всегда можем перенести тур, когда надо, можем перенести сборы пораньше. А люди играют в Европе через три дня на четвертый и выглядят хорошо физически.

Я думаю, что здесь проблема связана не с физикой. Да, может футболисты двигались не так, как в матчах с Македонией или Голландией, но сегодня причина в психологии», – сказал Белик.

Украина заняла третье место в группе, но может пробиться в 1/8 финала. Теперь подопечным Андрея Шевченко нужно ждать результатов остальных игр и надеяться на то, что нашей национальной команде удастся войти в четверку лучших третьих мест на групповом этапе.