Лидер сборной Шотландии сдал положительный тест на коронавирус

Один из ключевых игроков сборной Шотландии, хавбек Билли Гилмор подхватил коронавирус.
Тест 20-летнего футболист оказался положительным. Ожидается, что Гилмор пропустит минимум 10 дней пробудет на самоизоляции.
Таким образом, Шотландия не сможет рассчитывать на Гилмора в матче третьего тура Евро-2020 против Хорватии.
Напомним, что в игре второго тура с Англией (0:0) Гилмор стал лучшим игроком матча.
Матч Хорватия – Шотландия состоится 22 июня, начало игры в 22:00 по Киеву.
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Источник — Twitter
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