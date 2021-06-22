Тренер Дании: «Если кто и заслуживал выйти в плей-офф, то это наши игроки»

Разгромная победа обеспечила датчанам второе место в группе

  • 22.06.2021 02:58
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Тренер Дании: «Если кто и заслуживал выйти в плей-офф, то это наши игроки»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Дании разгромила команду России (4:1) в третьем туре Евро-2020. Благодаря этой победе команда вышла в плей-офф.

Главный тренер команды Каспер Юльманн прокомментировал этот результат.

«Вот это вечер, вот это матч! Мы надеялись, что он будет волшебным. Хотел бы сказать спасибо всем, кто нас поддерживал, оказал нам столько помощи. Мне кажется, это очень сильно повлияло на игроков. Это очень много для нас значит. Дружба, командный дух были просто потрясающими. Все три матча мы играли на очень высоком уровне. Если кто и заслуживает того, чтобы пройти дальше, то это наши игроки. Не представляю, как они смогли справиться с тем, что с ними произошло. Они большие молодцы. Спасибо всей Дании за поддержку. Очень надеюсь, что это подарит нашей стране хорошие новости. Большое спасибо, парни, вы просто молодцы!

Все внесли свою лепту в матч — это просто потрясающе. Йоаким отлично проявил себя на поле. Он просто бежит, он очень сильный. Не знаю, в чем его секрет, но он очень быстро бегает, хорошо покрывает левый край поля, но это заслуга и других футболистов. Даже те, кто не вышел на поле, вложили многое в команду. Сложно описать, через что мы прошли. Постоянно думаем об Эриксене», — сказал Юльманн.

Отметим, что Дания – первая команда на Евро, вышедшая в плей-офф после двух поражений.

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Источник — Матч ТВ

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