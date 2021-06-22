Артем ДЗЮБА: «Сегодня мы обкакались»

Форвард сборной России высказался о разгроме от Дании

  • 22.06.2021 02:04
  • 454 просмотра
  • 2 комментария
Артем ДЗЮБА: «Сегодня мы обкакались»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная России потерпела разгромное поражение от Дании (1:4) в третьем туре Евро-2020. Команда занимает четвертое место и покидает турнир.

Лидер команды Артем Дзюба прокомментировал игру.

«Лучший плеймейкер у них был вратарь, все передачи вратарь делал. Мы прекрасно понимали, что у них будут длинные забросы. Любим создать приключения себе на жопу, поэтому сегодня обкакались.

Когда гол забили, небольшой шанс замаячил. Но мы пропускаем потом сумасшедший гол с 40 метров и начинаем разваливаться. На таком уровне нельзя спотыкаться и падать», - сказал Дзюба.

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Источник — Матч ТВ

(3 голоса)

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Комментарии
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 22.06.2021 02:23
    +3
    Ну ничего, Артемка, можешь теперь вздрочнуть свободно. Снять стресс так сказать.
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    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 22.06.2021 02:15
    +1
    Мы тоже.
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 22.06.2021 02:23
    +3
    Ну ничего, Артемка, можешь теперь вздрочнуть свободно. Снять стресс так сказать.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 22.06.2021 02:15
    +1
    Мы тоже.
    Ссылка
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