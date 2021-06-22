Артем ДЗЮБА: «Сегодня мы обкакались»

Сборная России потерпела разгромное поражение от Дании (1:4) в третьем туре Евро-2020. Команда занимает четвертое место и покидает турнир.
Лидер команды Артем Дзюба прокомментировал игру.
«Лучший плеймейкер у них был вратарь, все передачи вратарь делал. Мы прекрасно понимали, что у них будут длинные забросы. Любим создать приключения себе на жопу, поэтому сегодня обкакались.
Когда гол забили, небольшой шанс замаячил. Но мы пропускаем потом сумасшедший гол с 40 метров и начинаем разваливаться. На таком уровне нельзя спотыкаться и падать», - сказал Дзюба.
Источник — Матч ТВ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.