Артем ДЗЮБА: «Сегодня мы обкакались»

Сборная России потерпела разгромное поражение от Дании (1:4) в третьем туре Евро-2020. Команда занимает четвертое место и покидает турнир.

Лидер команды Артем Дзюба прокомментировал игру.

«Лучший плеймейкер у них был вратарь, все передачи вратарь делал. Мы прекрасно понимали, что у них будут длинные забросы. Любим создать приключения себе на жопу, поэтому сегодня обкакались.

Когда гол забили, небольшой шанс замаячил. Но мы пропускаем потом сумасшедший гол с 40 метров и начинаем разваливаться. На таком уровне нельзя спотыкаться и падать», - сказал Дзюба.