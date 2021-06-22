Дания – первая команда на Евро, вышедшая в плей-офф после двух поражений

Сборная Дании разгромила команду России (4:1) в третьем туре Евро-2020. Благодаря этой победе команда вышла в плей-офф.
Дания стала первой сборной, которая вышла в плей-офф после поражений в двух первых турах.
Напомним, что Дания уступила Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Opta
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.