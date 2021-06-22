Дания – первая команда на Евро, вышедшая в плей-офф после двух поражений

Датчане совершили хороший камбэк

  • 22.06.2021 02:15
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Дания – первая команда на Евро, вышедшая в плей-офф после двух поражений
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Дании разгромила команду России (4:1) в третьем туре Евро-2020. Благодаря этой победе команда вышла в плей-офф.

Дания стала первой сборной, которая вышла в плей-офф после поражений в двух первых турах.

Напомним, что Дания уступила Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2).

 

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Источник — Opta

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