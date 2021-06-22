Мирча ЛУЧЕСКУ: «Украина вышла на матч уверенной в ничьей»

Наставник «Динамо» - о поражении сборной Украины

  • 22.06.2021 01:06
  • 1352 просмотра
  • 5 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Украина вышла на матч уверенной в ничьей»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча Евро-2020 Украина – Австрия (0:1):

«В первую очередь мне не понравился результат. У меня сложилось впечатление, что команда вышла на поле уверенной, что может без проблем свести матч вничью.

Игроки были слишком расслабленны и несерьезны при владении мячом, чем воспользовались австрийцы, которые были более агрессивными, более прямолинейными во всем, что делали. Они заслужили победу.

Для меня сегодняшний матч необъясним. Убежден, что не играл бы так сегодня – в футболе возможно все. Я не о Шевченко, просто о матче».

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Источник — Antena Sport

(13 голосов)

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Комментарии
    bolela11111
    online
      bolela11111, 22.06.2021 01:45
    +2
    Да-да.. это было хз шоу
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    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 22.06.2021 01:43
    +2
    andre_lui, 22.06.2021 01:35
    Луческу с Турцией свой чемпионат отыграл. А мистер Е, это вы о ком, господин Шевченко？
    Забыл добавить мистер Значит Э, то есть Андрей Николаевич Шевченко, он же Шева, месяц готовил команду к ЕВРО, и простите физики у нас нет))
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 22.06.2021 01:35
    0
    Александр Шевченко, 22.06.2021 01:32
    Мирча Михайлович, если Украина таки пролезет в плов, придите, пожалуйста и спасите нас, возьмите потренировать наших доходяг у этого мистера Э на один матч
    Луческу с Турцией свой чемпионат отыграл. А мистер Е, это вы о ком, господин Шевченко？
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 22.06.2021 01:32
    +1
    Мирча Михайлович, если Украина таки пролезет в плов, придите, пожалуйста и спасите нас, возьмите потренировать наших доходяг у этого мистера Э на один матч
    Ссылка
    Юра Шопов
    online
      Юра Шопов, 22.06.2021 01:21
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    То что Луческу подготовил для сборной столько игроков ему большой респект
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    Юра Шопов
    online
      Юра Шопов, 22.06.2021 01:21
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    То что Луческу подготовил для сборной столько игроков ему большой респект
    Ссылка
    bolela11111
    online
      bolela11111, 22.06.2021 01:45
    +2
    Да-да.. это было хз шоу
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 22.06.2021 01:43
    +2
    andre_lui, 22.06.2021 01:35
    Луческу с Турцией свой чемпионат отыграл. А мистер Е, это вы о ком, господин Шевченко？
    Забыл добавить мистер Значит Э, то есть Андрей Николаевич Шевченко, он же Шева, месяц готовил команду к ЕВРО, и простите физики у нас нет))
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 22.06.2021 01:32
    +1
    Мирча Михайлович, если Украина таки пролезет в плов, придите, пожалуйста и спасите нас, возьмите потренировать наших доходяг у этого мистера Э на один матч
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 22.06.2021 01:35
    0
    Александр Шевченко, 22.06.2021 01:32
    Мирча Михайлович, если Украина таки пролезет в плов, придите, пожалуйста и спасите нас, возьмите потренировать наших доходяг у этого мистера Э на один матч
    Луческу с Турцией свой чемпионат отыграл. А мистер Е, это вы о ком, господин Шевченко？
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