Мирча ЛУЧЕСКУ: «Украина вышла на матч уверенной в ничьей»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча Евро-2020 Украина – Австрия (0:1):

«В первую очередь мне не понравился результат. У меня сложилось впечатление, что команда вышла на поле уверенной, что может без проблем свести матч вничью.

Игроки были слишком расслабленны и несерьезны при владении мячом, чем воспользовались австрийцы, которые были более агрессивными, более прямолинейными во всем, что делали. Они заслужили победу.

Для меня сегодняшний матч необъясним. Убежден, что не играл бы так сегодня – в футболе возможно все. Я не о Шевченко, просто о матче».