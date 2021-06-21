ВИДЕО. Бельгия нам помогла! Вратарь Финляндии провел курьезный автогол

Два гола Бельгия забила во втором тайме матча 3-го тура Евро-2020

  • 21.06.2021 23:41
  • 4876 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Бельгия нам помогла! Вратарь Финляндии провел курьезный автогол
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня в матче третьего тура Евро-2020 играли сборные Финляндии и Бельгии (0:2).

Два гола Бельгия забила во втором тайме. Причем вратарь Финляндии провел курьезный автогол, запихав мяч в свои ворота. А затем отличился Ромелу Лукаку.

ГОЛ! 0:1. Градецки, 74 мин (автогол)

ГОЛ! 0:2. Лукаку, 81 мин

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 22.06.2021 00:00
    -1
    ares10, 21.06.2021 23:55
    а смисл тоді було їхати? треба боротися і пробувати використати шанс.
    Хотите позорного погрома. Так сказать уехать с Евро с огоньком ?
    Пусть едут домой
    Ссылка
    ares10
    online
      ares10, 21.06.2021 23:55
    +1
    Ara Bara, 21.06.2021 23:52
    А смысл нашим проходить дальше?
    а смисл тоді було їхати? треба боротися і пробувати використати шанс.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 21.06.2021 23:55
    +3
    Ara Bara, 21.06.2021 23:52
    А смысл нашим проходить дальше?
    Если нет смысла, то что Вы тут делаете？
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 21.06.2021 23:53
    0
    ШАнсы выросли!
    Ссылка
    Ara Bara
    online
      Ara Bara, 21.06.2021 23:52
    +1
    SuperleagueUkraine, 21.06.2021 23:49
    Еее, теперь чтобы наши прошли надо чтобы 1 из трёх групп сыграла так как надо. Это хорошо!
    А смысл нашим проходить дальше?
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 21.06.2021 23:49
    +2
    Еее, теперь чтобы наши прошли надо чтобы 1 из трёх групп сыграла так как надо. Это хорошо!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 21.06.2021 23:55
    +3
    Ara Bara, 21.06.2021 23:52
    А смысл нашим проходить дальше?
    Если нет смысла, то что Вы тут делаете？
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 21.06.2021 23:49
    +2
    Еее, теперь чтобы наши прошли надо чтобы 1 из трёх групп сыграла так как надо. Это хорошо!
    Ссылка
    ares10
    online
      ares10, 21.06.2021 23:55
    +1
    Ara Bara, 21.06.2021 23:52
    А смысл нашим проходить дальше?
    а смисл тоді було їхати? треба боротися і пробувати використати шанс.
    Ссылка
    Ara Bara
    online
      Ara Bara, 21.06.2021 23:52
    +1
    SuperleagueUkraine, 21.06.2021 23:49
    Еее, теперь чтобы наши прошли надо чтобы 1 из трёх групп сыграла так как надо. Это хорошо!
    А смысл нашим проходить дальше?
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 21.06.2021 23:53
    0
    ШАнсы выросли!
    Ссылка
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