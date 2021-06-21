ВИДЕО. Бельгия нам помогла! Вратарь Финляндии провел курьезный автогол

21 июня в матче третьего тура Евро-2020 играли сборные Финляндии и Бельгии (0:2).
Два гола Бельгия забила во втором тайме. Причем вратарь Финляндии провел курьезный автогол, запихав мяч в свои ворота. А затем отличился Ромелу Лукаку.
ГОЛ! 0:1. Градецки, 74 мин (автогол)
ГОЛ! 0:2. Лукаку, 81 мин
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Источник — Sport.ua
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