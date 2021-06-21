Хавбек «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле может пропустить три месяца из-за травмы колена, которую он получил во время Евро-2020.
Дембеле может понадобиться операция на колене. Сейчас врачи сборной Франции и «Барселоны» обсуждают, есть ли другие варианты лечения.
На нынешнем чемпионате Европы Дембеле дважды выходил на замену. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2022 года.
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Источник — Mundo Deportivo
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