Зеленский поддержал сборную Украины после поражения от Австрии

Президент Украины продолжает надеяться на выход в плей-офф

  • 21.06.2021 22:19
  • 4008 просмотров
  • 18 комментариев
Зеленский поддержал сборную Украины после поражения от Австрии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский у себя в Твиттере прокомментировал поражение сборной от Австрии 0:1 в третьем туре Евро-2020:

«Это Евро-2020, где лучшие из лучших. Да, снова тяжелый матч. Да, сегодня имеем горькое и обидное поражение.

Однако даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и нашу с вами поддержку. Потому что это наши ребята.

Сборная, мы с тобой. Слава Украине!» – написал Зеленский.

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Источник — Twitter

(20 голосов)

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Комментарии
    Ruslan Bojchuk
    online
      Ruslan Bojchuk, 21.06.2021 23:16
    0
    пианист - млять
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 21.06.2021 23:00
    +1
    на рояле шевы лучше поиграй
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 21.06.2021 22:58
    +1
    Comrade Me, 21.06.2021 22:39
    Назначили по кумовству главным тренером человека без опыта тренировки хоть кого-то, теперь расхлебывайте.
    Ну, да так бы Евро шло бы без нас и нервов меньше!
    Ссылка
    Станислав Синиговец
    online
      Станислав Синиговец, 21.06.2021 22:54
    +7
    А этому пизд.ку лишь бы попиарится 🤦🏼‍♂️
    Ссылка
    Buvalii
    online
      Buvalii, 21.06.2021 22:54
    +2
    совсем больной!!! єто же не клоунада, а гордость Украині, зачем шутить еще и по єтому поводу?
    Ссылка
    pudding
    online
      pudding, 21.06.2021 22:53
    +2
    Надо им субсидии на коммуналку выделить.
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 21.06.2021 22:52
    +2
    Алексей Ильин, 21.06.2021 22:42
    Почему мы должны их поддерживать после такой позорной игры? Врачи, учителя, военные, все делают своё дело за копейки, а мы должны пожалеть миллионеров-ублюдков за их бездарную игру?! Их бы палками отпиздить после такого, а не жалеть
    Чувак ну камон. Не держава їм платить мільйони, зіні наприклад шейхи. Інше діло що ці бездарні ублюдки грають за збірну чисто по приколу, з прапором сфоткатися похайпити і все.
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 21.06.2021 22:47
    +1
    Я б всю команду разом з тренером відправив в шахту так на місяць попрацювати - вугілячко повидобувати за копійки..
    .. а там дивись і грати почали б в футбол, а тренер керувати командою, а не фігнею маятись..
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 21.06.2021 22:42
    +3
    Почему мы должны их поддерживать после такой позорной игры? Врачи, учителя, военные, все делают своё дело за копейки, а мы должны пожалеть миллионеров-ублюдков за их бездарную игру?! Их бы палками отпиздить после такого, а не жалеть
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 21.06.2021 22:39
    +7
    Назначили по кумовству главным тренером человека без опыта тренировки хоть кого-то, теперь расхлебывайте.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.06.2021 22:38
    +5
    Так к команде вопросов меньше всего. Если этот состав выведет новый тренер, будем поддерживать как и раньше. Просто к Шевченко доверие исчерпалось. Нужно прощаться.
    Ссылка
    Роман Романченков
    online
      Роман Романченков, 21.06.2021 22:38
    -1
    Зеленского ознакомили с текстом его поддержки сборной Украины после поражения от Австрии?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 21.06.2021 22:38
    -3
    клоун--клоуна видит из далека
    Ссылка
    75780514
    online
      75780514, 21.06.2021 22:34
    +3
    Клоун підтримав лузерів
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.06.2021 22:32
    +10
    Нужно на рояле сбацать что-то в поддержку сборной. Ну как вы умеете
    Ссылка
    Serg Sergio
    online
      Serg Sergio, 21.06.2021 22:31
    +6
    Пипець... Голобородько захищає голобородька... Камедія..
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.06.2021 22:30
    +14
    Главное, чтобы Зеленский после президентства не поперся тренировать сборную Украины по футболу. Правда, это еще один сериал сделать надо будет "Голобородько наводит порядок в УАФ"
    Ссылка
    aspol
    online
      aspol, 21.06.2021 22:27
    -4
    Дякуємо, пане президент за підтримку. Хоч тут правильні речі кажешь
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.06.2021 22:30
    +14
    Главное, чтобы Зеленский после президентства не поперся тренировать сборную Украины по футболу. Правда, это еще один сериал сделать надо будет "Голобородько наводит порядок в УАФ"
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.06.2021 22:32
    +10
    Нужно на рояле сбацать что-то в поддержку сборной. Ну как вы умеете
    Ссылка
    Станислав Синиговец
    online
      Станислав Синиговец, 21.06.2021 22:54
    +7
    А этому пизд.ку лишь бы попиарится 🤦🏼‍♂️
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 21.06.2021 22:39
    +7
    Назначили по кумовству главным тренером человека без опыта тренировки хоть кого-то, теперь расхлебывайте.
    Ссылка
    Serg Sergio
    online
      Serg Sergio, 21.06.2021 22:31
    +6
    Пипець... Голобородько захищає голобородька... Камедія..
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.06.2021 22:38
    +5
    Так к команде вопросов меньше всего. Если этот состав выведет новый тренер, будем поддерживать как и раньше. Просто к Шевченко доверие исчерпалось. Нужно прощаться.
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 21.06.2021 22:42
    +3
    Почему мы должны их поддерживать после такой позорной игры? Врачи, учителя, военные, все делают своё дело за копейки, а мы должны пожалеть миллионеров-ублюдков за их бездарную игру?! Их бы палками отпиздить после такого, а не жалеть
    Ссылка
    75780514
    online
      75780514, 21.06.2021 22:34
    +3
    Клоун підтримав лузерів
    Ссылка
    Buvalii
    online
      Buvalii, 21.06.2021 22:54
    +2
    совсем больной!!! єто же не клоунада, а гордость Украині, зачем шутить еще и по єтому поводу?
    Ссылка
    pudding
    online
      pudding, 21.06.2021 22:53
    +2
    Надо им субсидии на коммуналку выделить.
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 21.06.2021 22:52
    +2
    Алексей Ильин, 21.06.2021 22:42
    Почему мы должны их поддерживать после такой позорной игры? Врачи, учителя, военные, все делают своё дело за копейки, а мы должны пожалеть миллионеров-ублюдков за их бездарную игру?! Их бы палками отпиздить после такого, а не жалеть
    Чувак ну камон. Не держава їм платить мільйони, зіні наприклад шейхи. Інше діло що ці бездарні ублюдки грають за збірну чисто по приколу, з прапором сфоткатися похайпити і все.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 21.06.2021 23:00
    +1
    на рояле шевы лучше поиграй
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 21.06.2021 22:58
    +1
    Comrade Me, 21.06.2021 22:39
    Назначили по кумовству главным тренером человека без опыта тренировки хоть кого-то, теперь расхлебывайте.
    Ну, да так бы Евро шло бы без нас и нервов меньше!
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 21.06.2021 22:47
    +1
    Я б всю команду разом з тренером відправив в шахту так на місяць попрацювати - вугілячко повидобувати за копійки..
    .. а там дивись і грати почали б в футбол, а тренер керувати командою, а не фігнею маятись..
    Ссылка
    Ruslan Bojchuk
    online
      Ruslan Bojchuk, 21.06.2021 23:16
    0
    пианист - млять
    Ссылка
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