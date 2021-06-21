Зеленский поддержал сборную Украины после поражения от Австрии

Президент Украины Владимир Зеленский у себя в Твиттере прокомментировал поражение сборной от Австрии 0:1 в третьем туре Евро-2020:
«Это Евро-2020, где лучшие из лучших. Да, снова тяжелый матч. Да, сегодня имеем горькое и обидное поражение.
Однако даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и нашу с вами поддержку. Потому что это наши ребята.
Сборная, мы с тобой. Слава Украине!» – написал Зеленский.
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Источник — Twitter
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.. а там дивись і грати почали б в футбол, а тренер керувати командою, а не фігнею маятись..
.. а там дивись і грати почали б в футбол, а тренер керувати командою, а не фігнею маятись..
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