Зеленский поддержал сборную Украины после поражения от Австрии

Президент Украины Владимир Зеленский у себя в Твиттере прокомментировал поражение сборной от Австрии 0:1 в третьем туре Евро-2020:

«Это Евро-2020, где лучшие из лучших. Да, снова тяжелый матч. Да, сегодня имеем горькое и обидное поражение.

Однако даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и нашу с вами поддержку. Потому что это наши ребята.

Сборная, мы с тобой. Слава Украине!» – написал Зеленский.