Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне очень стыдно. Мы заслужили критику»

Хавбек сборной Украины – о поражении от Австрии

  • 21.06.2021 21:58
  • 1494 просмотра
  • 9 комментариев
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне очень стыдно. Мы заслужили критику»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение 0:1 от Австрии в третьем туре Евро-2020:

«Описать то, что у меня внутри, очень непросто. Большое разочарование, я сам чувствую ответственность. Мы должны были сыграть намного лучше. То, как мы играли первый тайм – это неприемлемо. Мы должны рассмотреть свои ошибки, свою игру.

На таких турнирах можно много говорить о физических кондициях, но сложно без менталитета победителей. Выигрывать каждую дуэль, на каждом участке поля, и в первом тайме этого не было. Второй тайм – мы отдавали все силы, но Австрия очень хорошая, сбалансированная команда, которая нам не давала создавать моменты.

Брака с нашей стороны было много, мы заслужили критику. У нас была выигрышная позиция до игры, нас устраивала ничья, но мы не играли на ничью, хотели выиграть, отдавали все силы. Это будет для нас бесценным опытом, но хочется уже из него что-то извлекать и добывать результат.

Пришло столько болельщиков, нас весь стадион гнал вперед, мы не добыли нужного результата. Мне очень стыдно.

Я никогда не был в такой ситуации, когда дальнейшая судьба зависит не от нас. Нам ничего не остается, только надеяться на другие команды. Шанс минимален, но он есть, и мы будем надеяться, что все срастется. Но нам всем нужно пересмотреть свою игру и отношение к делу».

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Источник — ТК Футбол

(11 голосов)

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Комментарии
    Istm
    online
      Istm, 21.06.2021 22:04
    0
    тільки от ви спокійно сядете в літаки, спокійно полетите на курорти, тоді по своїх шейхівських клубах. І згадувати будете так - "а, був тур по Нідерландах та Румунії, а тоді полетіли на Мальдіви. В Румунії ще і трохи з м'ячиком побігали, так шо відпочили непогано"
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 21.06.2021 22:04
    0
    Пересмотреть тебе (и остальным, включая тренера) отношение к делу надо было ещё ДО Евро, или хотя бы уже после первой игры... Но этому хоть стыдно...
    Ссылка
    ser_nat
    online
      ser_nat, 21.06.2021 22:04
    0
    Будь сильним!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 21.06.2021 22:04
    0
    Зина, ну ъоп твою мать! (ц)
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 21.06.2021 22:03
    +1
    Не капитан ты, Зина…
    Ссылка
    JohnNeuman
    online
      JohnNeuman, 21.06.2021 22:03
    +3
    это не тот парень, который внушает доверие))
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 21.06.2021 22:01
    +3
    Ты псих Саша. Мало того что обрезался на постой так еще и психи свои показывал. Пакуйте чемоданы и домой. А то будет разгром еще с такой игрой
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 21.06.2021 22:01
    0
    Ты бы вообще лучше бы молчал,пижон винировый!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.06.2021 21:58
    +2
    Тебя вообще не должно было быть в сегодняшней игре. Очередной тренерский промах.
    Ссылка
    JohnNeuman
    online
      JohnNeuman, 21.06.2021 22:03
    +3
    это не тот парень, который внушает доверие))
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 21.06.2021 22:01
    +3
    Ты псих Саша. Мало того что обрезался на постой так еще и психи свои показывал. Пакуйте чемоданы и домой. А то будет разгром еще с такой игрой
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.06.2021 21:58
    +2
    Тебя вообще не должно было быть в сегодняшней игре. Очередной тренерский промах.
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 21.06.2021 22:03
    +1
    Не капитан ты, Зина…
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 21.06.2021 22:04
    0
    тільки от ви спокійно сядете в літаки, спокійно полетите на курорти, тоді по своїх шейхівських клубах. І згадувати будете так - "а, був тур по Нідерландах та Румунії, а тоді полетіли на Мальдіви. В Румунії ще і трохи з м'ячиком побігали, так шо відпочили непогано"
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 21.06.2021 22:04
    0
    Пересмотреть тебе (и остальным, включая тренера) отношение к делу надо было ещё ДО Евро, или хотя бы уже после первой игры... Но этому хоть стыдно...
    Ссылка
    ser_nat
    online
      ser_nat, 21.06.2021 22:04
    0
    Будь сильним!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 21.06.2021 22:04
    0
    Зина, ну ъоп твою мать! (ц)
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 21.06.2021 22:01
    0
    Ты бы вообще лучше бы молчал,пижон винировый!
    Ссылка
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