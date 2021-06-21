Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне очень стыдно. Мы заслужили критику»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение 0:1 от Австрии в третьем туре Евро-2020:

«Описать то, что у меня внутри, очень непросто. Большое разочарование, я сам чувствую ответственность. Мы должны были сыграть намного лучше. То, как мы играли первый тайм – это неприемлемо. Мы должны рассмотреть свои ошибки, свою игру.

На таких турнирах можно много говорить о физических кондициях, но сложно без менталитета победителей. Выигрывать каждую дуэль, на каждом участке поля, и в первом тайме этого не было. Второй тайм – мы отдавали все силы, но Австрия очень хорошая, сбалансированная команда, которая нам не давала создавать моменты.

Брака с нашей стороны было много, мы заслужили критику. У нас была выигрышная позиция до игры, нас устраивала ничья, но мы не играли на ничью, хотели выиграть, отдавали все силы. Это будет для нас бесценным опытом, но хочется уже из него что-то извлекать и добывать результат.

Пришло столько болельщиков, нас весь стадион гнал вперед, мы не добыли нужного результата. Мне очень стыдно.

Я никогда не был в такой ситуации, когда дальнейшая судьба зависит не от нас. Нам ничего не остается, только надеяться на другие команды. Шанс минимален, но он есть, и мы будем надеяться, что все срастется. Но нам всем нужно пересмотреть свою игру и отношение к делу».