Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я видел команду, которой не хватало сил»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от матча третьего тура Евро-2020 против Австрии (поражение 0:1):

«Игра была очень тяжелая, нам было очень тяжело физически. Мы все время опаздывали, но я благодарен ребятам за самоотдачу во втором тайме, они выложились полностью. Бывают такие игры, когда как бы ты не хотел, но физически тебе тяжело, и это сегодня было заметно.

Мы сегодня опаздывали, проигрывали дуэли. Даже когда пытались за счет структуры играть, было много невынужденных ошибок, это говорит об усталости, только об этом.

Когда ты опаздываешь везде, ошибаешься, рано или поздно это приводит к ошибкам. Мы потеряли мяч в центре поля в простой ситуации, пошел угловой – и мы пропустили, не очень хорошо играли. И после этого практически не было шансов вернуться в игру. Но ребята отдали все, что у них было.

Я видел команду, которой не хватало сил. Мы пытались как-то усилить игру, но это было практически невозможно сделать. Мы играли на том уровне, на котором нам позволяла физическая форма».