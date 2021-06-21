Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я видел команду, которой не хватало сил»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от матча третьего тура Евро-2020 против Австрии (поражение 0:1):
«Игра была очень тяжелая, нам было очень тяжело физически. Мы все время опаздывали, но я благодарен ребятам за самоотдачу во втором тайме, они выложились полностью. Бывают такие игры, когда как бы ты не хотел, но физически тебе тяжело, и это сегодня было заметно.
Мы сегодня опаздывали, проигрывали дуэли. Даже когда пытались за счет структуры играть, было много невынужденных ошибок, это говорит об усталости, только об этом.
Когда ты опаздываешь везде, ошибаешься, рано или поздно это приводит к ошибкам. Мы потеряли мяч в центре поля в простой ситуации, пошел угловой – и мы пропустили, не очень хорошо играли. И после этого практически не было шансов вернуться в игру. Но ребята отдали все, что у них было.
Я видел команду, которой не хватало сил. Мы пытались как-то усилить игру, но это было практически невозможно сделать. Мы играли на том уровне, на котором нам позволяла физическая форма».
Источник — ТК Футбол
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И того, кто его назначил.
Лучше взять вину на себя и паковать чемоданы, если и повезёт то с такой игрой не чего не светит.
Зину переводить на фланг, чтобы, как Ярмола вскрывал их оборону проходами.
Если нет прорывов на флангах, обыграть закрывшуюся команду очень тяжело.
Цыганков остроты не добавил. Он, хоть, и левоногий, но он - не бровочник, как Коноплянка.
Получается, что без него нет такой остроты, как была, когда он в хорошей форме был.
А Шева - ничего нового для подобной остроты не придумал.
А який ти тоді в дупу тренер, що неспроможний команду фізично підготувати? Тобі чемпіонат раніше завершили, більшість гравців була у твоєму роспорядженні.
а віддати точний пас і взагалі розуміти, що робити на полі - це теж фізика?
Забиті голи на цьому чемпіонаті - це всупереч твоїй "тренерській діяльності".
отже, історична перемога Мальти, історична нічия з Бахрейном, історична поразка від французького колоніального молодняка, історичний провал старту відбору на ЧС, історична "нестача фізики" на Євро. Слухай, Андрію, може тобі історією зайнятись? Археологією, дослідженням старовинних манускриптів?
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