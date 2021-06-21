Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я видел команду, которой не хватало сил»

Наставник сборной Украины – о поражении от Австрии

  • 21.06.2021 21:43
  • 7240 просмотров
  • 51 комментарий
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я видел команду, которой не хватало сил»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от матча третьего тура Евро-2020 против Австрии (поражение 0:1):

«Игра была очень тяжелая, нам было очень тяжело физически. Мы все время опаздывали, но я благодарен ребятам за самоотдачу во втором тайме, они выложились полностью. Бывают такие игры, когда как бы ты не хотел, но физически тебе тяжело, и это сегодня было заметно.

Мы сегодня опаздывали, проигрывали дуэли. Даже когда пытались за счет структуры играть, было много невынужденных ошибок, это говорит об усталости, только об этом.

Когда ты опаздываешь везде, ошибаешься, рано или поздно это приводит к ошибкам. Мы потеряли мяч в центре поля в простой ситуации, пошел угловой – и мы пропустили, не очень хорошо играли. И после этого практически не было шансов вернуться в игру. Но ребята отдали все, что у них было.

Я видел команду, которой не хватало сил. Мы пытались как-то усилить игру, но это было практически невозможно сделать. Мы играли на том уровне, на котором нам позволяла физическая форма».

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Источник — ТК Футбол

(35 голосов)

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Комментарии
    75780514
    online
      75780514, 21.06.2021 22:06
    0
    Йди з Богом Андрюха,не тренер ти
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 21.06.2021 22:04
    0
    Мати 26 гравців і грати цими сидорчуками,Ярмоленками, на ЧЄ? Ти ж не до Минаю приїхав,чи Бахрейну йопт.
    Ссылка
    andrei saenko
      andrei saenko, 21.06.2021 22:04
    +3
    Довбык свежий, он что хуже деревянного Беседина? Бред, бред, бред. Сил не было, так на хер вы вообще ехали? У всех сборных хватает, только у нас они закончились.
    Ссылка
    Serg Sergio
    online
      Serg Sergio, 21.06.2021 22:04
    0
    ДруХ вРотаня...
    Ссылка
    Ser_ter
    online
      Ser_ter, 21.06.2021 22:04
    -2
    Миколенко и Забарному слава 💩
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 21.06.2021 22:04
    +1
    Короче, пазика в отставку.
    И того, кто его назначил.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 21.06.2021 22:04
    0
    Вали в Милан
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 21.06.2021 22:03
    0
    Бля,а кто виноват в плохой физухе? Кто там лепил дополнительный сбор? Сьруктура, щапомнил одно слово и лепит... Долбо.....
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 21.06.2021 22:03
    0
    Ты чё их по ночам мешки с цементом заставляешь грузить?..
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 21.06.2021 22:02
    0
    Так а как ты готовил команду, всем было видно что команда физ. не готова, шагай Андрюша в Лондон для всех это будет лучший вариант, можешь и кума с собой прихватить как бонус.
    Ссылка
    ass36
    online
      ass36, 21.06.2021 21:59
    +2
    С такой игрой на Евро делать нечего Италия это не Австрия было бы 4:0 с Италией. Люди собравшиеся в сборной не до конца поняли зачем им это надо, Греция на Евро 2004 была совсем другого мнения.
    Ссылка
    дмитрий маринич
    online
      дмитрий маринич, 21.06.2021 21:59
    +2
    да пошли вы нахрен козлы,ни желания ни воли ни мастерства.австрия на 86 минуие бежит в атаку....все что надо знать...немощи позорные.
    Ссылка
    Добровольський Володимир
    online
      Добровольський Володимир, 21.06.2021 21:58
    0
    Миколенко гра з круглими, переляканими очима... Що ви з ним зробили?
    Ссылка
    andrei saenko
      andrei saenko, 21.06.2021 21:58
    +4
    Что ты мелишь, вас Австрийцы с первой минуты рвать начали, так зачем выходить было?Скажи спасибо что один только получили. Есть свежий Соболь, Безус, это такой бред. Сыграли 2 матча и здохли. Ты ж говорил перед Евро, что зборная в оптимальных кондициях, а сейчас мелешь такую пургу.
    Ссылка
    igorek
    online
      igorek, 21.06.2021 21:58
    +4
    Да какое там повезет не....на мы не пройдем дальше есть результаты лучше в групах на 3 е место и они больше заслужили на проход. Короче позорище.
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 21.06.2021 21:57
    +1
    Так потому и не хватило, что чемп раньше закончили и с пивом промахнулись
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 21.06.2021 21:57
    +2
    Так не нужно в тренажереый зал ходить когда день для восстановления даётся. А он ещё и хвалил их за это , мол «молодцы, матч отыграли и вместо отдыха вся команда на следующий день в тренажёрке»
    Ссылка
    bolela11111
    online
      bolela11111, 21.06.2021 21:56
    +2
    Слабаки
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.06.2021 21:55
    +6
    Так хто цих хлопців так загнав? Будь мужиком, признайся, що ти слабкий тренер, подай у відставку. Не будь як Блохін в Динамо
    Ссылка
    Добровольський Володимир
    online
      Добровольський Володимир, 21.06.2021 21:55
    +5
    Фізика тут до всього... Щоб грати в короткий пас треба бігти...
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 21.06.2021 21:44
    +15
    Так а кто их физическую форму к турниру подводил?
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 21.06.2021 21:45
    +12
    Можна спитатися про причини такої форми?
    Ссылка
    JohnNeuman
    online
      JohnNeuman, 21.06.2021 21:45
    +10
    Если Шевченко знал что на 3 матч этот состав будет стоять в прямом смысле этого слова ( а он не мог не знать) то почему не проводил ротации в стартовом составе?
    Ссылка
    Тарас Дубина
    online
      Тарас Дубина, 21.06.2021 21:53
    +9
    Главное у Чехов, Уэльса, Поляков и сил и желания на третие матчи хватает... А у Николаевича все почему-то сдутые оказались. Так сказать дырявые. Вина в неудаче на этом Евро, 100% лежит на Шевченко! Бездарно!
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 21.06.2021 21:51
    +9
    а чому замість того,що випустив мертвих Циганкова,Марлоса,Бєсєдіна не випустити Довбика і Судакова??? чому Миколенко провалює 3-й матч а Соболь не грає? перевівши на право Маліну просто його втратили...і там не додалося і в центрі втратили...чому не спробувати там Зіну чи Судакова... ну я ж не тренер збірної...
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 21.06.2021 21:44
    +9
    А мы видели команду без тренера)
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.06.2021 21:47
    +8
    Свежие Безус, Соболь, Кривцов, Циганков, Довбик, Макаренко Тымчик - так и не были задействованы.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 21.06.2021 21:43
    +8
    Дно. Где и как долго учат принимать мяч 5 касаниями??
    Ссылка
    Pop
    online
      Pop, 21.06.2021 21:54
    +7
    Я устал от тебя Шевченко,не хватает сил тебя слушать
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    anonymous
      anonymous, 21.06.2021 21:51
    +7
    Цікаво, Шеві сказали, що у нього в розпорядженні були 23 гравці, а не 14?
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    Assa Assaul
    online
      Assa Assaul, 21.06.2021 21:47
    +7
    Это гнилая отмазка, тактические просчеты тренерского состава аргументировать плохой физической формой, это просто смешно.
    Лучше взять вину на себя и паковать чемоданы, если и повезёт то с такой игрой не чего не светит.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.06.2021 21:55
    +6
    Так хто цих хлопців так загнав? Будь мужиком, признайся, що ти слабкий тренер, подай у відставку. Не будь як Блохін в Динамо
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 21.06.2021 21:52
    +6
    Тогда на эту игру надо было выпускать Соболя вместо Миколенко.
    Зину переводить на фланг, чтобы, как Ярмола вскрывал их оборону проходами.
    Если нет прорывов на флангах, обыграть закрывшуюся команду очень тяжело.
    Цыганков остроты не добавил. Он, хоть, и левоногий, но он - не бровочник, как Коноплянка.
    Получается, что без него нет такой остроты, как была, когда он в хорошей форме был.
    А Шева - ничего нового для подобной остроты не придумал.
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 21.06.2021 21:46
    +6
    Е-е-ееее
    Ссылка
    Добровольський Володимир
    online
      Добровольський Володимир, 21.06.2021 21:55
    +5
    Фізика тут до всього... Щоб грати в короткий пас треба бігти...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 21.06.2021 21:54
    +5
    Ну такую отмазку я не ожидал!
    Ссылка
    Sema Smyrenco
    online
      Sema Smyrenco, 21.06.2021 21:54
    +5
    Да, ладно! одно, два касания это для лохов.....а потанцевать вокруг мяча и собрать на себе толпу ,отдать им мяч и остановится посмотреть как другие отбирают
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 21.06.2021 21:53
    +5
    мне понравился комментарий Алексей Белика на канале Футбол, мол наша команда всегда была сильная физически, нас всегда так воспринимали в Европе, а тут оказывается нам теперь физики не хватает!
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    Istm
    online
      Istm, 21.06.2021 21:50
    +5
    Та ти шо? Справді?!
    А який ти тоді в дупу тренер, що неспроможний команду фізично підготувати? Тобі чемпіонат раніше завершили, більшість гравців була у твоєму роспорядженні.
    а віддати точний пас і взагалі розуміти, що робити на полі - це теж фізика?
    Забиті голи на цьому чемпіонаті - це всупереч твоїй "тренерській діяльності".
    отже, історична перемога Мальти, історична нічия з Бахрейном, історична поразка від французького колоніального молодняка, історичний провал старту відбору на ЧС, історична "нестача фізики" на Євро. Слухай, Андрію, може тобі історією зайнятись? Археологією, дослідженням старовинних манускриптів?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 21.06.2021 21:44
    +5
    Та ты шо, а шо вы целый месяц делали?) Значит Э, физики нет, это твой просчет, ну кума твоего - павелки, который пляшет под дудку рыжего ушлепка с Лондона
    Ссылка
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