Николай МАТВИЕНКО: «Из-за ошибок в начале стали играть не так, как хотели»

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал поражение 0:1 от Австрии в третьем туре Евро-2020:

«Все началось в начале игры. Несколько нервозных моментов, очень простых ошибок, обрезок. Из-за этого мы стали играть не так как хотели, осторожничать, Австрия это почувствовала и начала прессинговать. Из-за этого у нас первый тайм не очень получился. Во втором уже немного перестроились и пытались показывать лучшую игру.

Мы знали, что сборная Австрии будет прессинговать, потому что им нужна была победа. Но из-за того, что мы нервозно начали, не получалось делать то, что мы хотели.

Турнирные перспективы? А что еще остается? Ждем, надеемся, верим».