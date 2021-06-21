Николай МАТВИЕНКО: «Из-за ошибок в начале стали играть не так, как хотели»

Защитник сборной Украины – о поражении от Австрии

  • 21.06.2021 21:21
  • 3202 просмотра
  • 21 комментарий
Николай МАТВИЕНКО: «Из-за ошибок в начале стали играть не так, как хотели»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал поражение 0:1 от Австрии в третьем туре Евро-2020:

«Все началось в начале игры. Несколько нервозных моментов, очень простых ошибок, обрезок. Из-за этого мы стали играть не так как хотели, осторожничать, Австрия это почувствовала и начала прессинговать. Из-за этого у нас первый тайм не очень получился. Во втором уже немного перестроились и пытались показывать лучшую игру.

Мы знали, что сборная Австрии будет прессинговать, потому что им нужна была победа. Но из-за того, что мы нервозно начали, не получалось делать то, что мы хотели.

Турнирные перспективы? А что еще остается? Ждем, надеемся, верим».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТК Футбол

(22 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 21.06.2021 21:53
    0
    Правда. Начали плохо, а потом всеобщая череда нелепых ошибок и обрезок. Яркий пример - Дания, все играют в топ-5.
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 21.06.2021 21:53
    +2
    Итог печален и даже, если пройдут дальше, то только на один матч .
    ****
    А все потому, что нет тренера.
    Шева не тренер сборной.
    Он отличный футболист, нападающий.
    Его место в академии, обучать нападающих, форвардов. Цены бы ему не было
    А тут, никого в жизни не тренировал и сразу сборная.
    А в сборной стратег нужен, но при всем уважении, не стратег он.
    Ссылка
    Владислав Антонов
      Владислав Антонов, 21.06.2021 21:51
    0
    fcznak, 21.06.2021 21:33
    Україна – Австрія 0-1. Жалюгідне видовище, повний провал. Закономірний результат, рахунок НЕ по грі, мало бути мінімум 0-3. Тільки Арнаутович двічі пробачив. Я подумав, що якби в нашій групі не було команди Пн. Македонії, то будь-яка інша команда нас би обіграла і ми посіли б останнє місце в групі. Нас і близько не можна порівнювати зі Швецією, Польщею, Шотландією, Данією, Чехією чи Словаччиною. Наш рівень, це десь між Казахстаном і Молдовою, ми, мабуть мали б шанси з Сан Марино, або Ліхтенштейном, але тут таких нема. Малюнок гри – найбридкіший, гидко дивитись. Як не жаль, бо від нас уже нічого не залежить, але ще одна ганьба, найвірогідніше, попереду. Бо, скоріш за все, ми таки пройдемо у плей-оф. Для цього потрібно, щоб збулися хоча б ДВІ події з ЧОТИРЬОХ в наступних матчах. 1. Група Б – Данія виграє у Росії, а Бельгія у Фінляндії. Обидві команди обов’язково мусять виграти. 2. Група Д – Хорватія і Шотландія грають внічию. 3. Група Е – Іспанія виграє в Словаччини, а Польща НЕ виграє в Швеції. 4. Група Ф – Франція виграє в Португалії з різницею НЕ менше ніж у 3 голи (це, звичайно, малоймовірно). Але в групах Б, Д і Е два варіанти з трьох можуть спрацювати. Багато що вирішиться вже сьогодні в групі Б. Не так переживаю за шанс для збірної України (ми НЕ заслужили грати у плей-оф, але дуже хочу щоб данці виграли в росії в 2 м’ячі і вибили москалів з ЧЄ). А нам треба будувати нову команду. Ми навіть не тінь тієї команди, що вигравала у Португалії, Сербії чи Іспанії. Поки що ми на рівні Мальти. Отже нам на ЧЄ робити нічого. А жаль. Всі вірили у команду. І таке розчарування. Дуже боляче і дуже соромно.
    Ну це вже занадто. Наш рівень - Румунія, Чорногорія, Норвегія, Словенія, а не заштатні футбольні карлики.
    До Матвієнка сьогодні претензій мінімум, тут скоріше провисала центральна вісь. І фланги захисту не працювали про характер уже мовчу.
    Ссылка
    igorek
    online
      igorek, 21.06.2021 21:43
    +2
    Єта мумия сидит и мычит и такое дыбильное мычит что на голову не налазит сраные патриоты так обосрать зборную им надо в какомто клубе типа партизан играть ито надо заслужить.🤯
    Ссылка
    Ser_ter
    online
      Ser_ter, 21.06.2021 21:41
    0
    Миколенко и Забарному спасибо 💩💪
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 21.06.2021 21:40
    0
    Николай, ну, ты хотя бы играл нормально, не то что некоторые...
    Ссылка
    Луганчанин
    online
      Луганчанин, 21.06.2021 21:40
    +1
    fcznak, 21.06.2021 21:33
    Україна – Австрія 0-1. Жалюгідне видовище, повний провал. Закономірний результат, рахунок НЕ по грі, мало бути мінімум 0-3. Тільки Арнаутович двічі пробачив. Я подумав, що якби в нашій групі не було команди Пн. Македонії, то будь-яка інша команда нас би обіграла і ми посіли б останнє місце в групі. Нас і близько не можна порівнювати зі Швецією, Польщею, Шотландією, Данією, Чехією чи Словаччиною. Наш рівень, це десь між Казахстаном і Молдовою, ми, мабуть мали б шанси з Сан Марино, або Ліхтенштейном, але тут таких нема. Малюнок гри – найбридкіший, гидко дивитись. Як не жаль, бо від нас уже нічого не залежить, але ще одна ганьба, найвірогідніше, попереду. Бо, скоріш за все, ми таки пройдемо у плей-оф. Для цього потрібно, щоб збулися хоча б ДВІ події з ЧОТИРЬОХ в наступних матчах. 1. Група Б – Данія виграє у Росії, а Бельгія у Фінляндії. Обидві команди обов’язково мусять виграти. 2. Група Д – Хорватія і Шотландія грають внічию. 3. Група Е – Іспанія виграє в Словаччини, а Польща НЕ виграє в Швеції. 4. Група Ф – Франція виграє в Португалії з різницею НЕ менше ніж у 3 голи (це, звичайно, малоймовірно). Але в групах Б, Д і Е два варіанти з трьох можуть спрацювати. Багато що вирішиться вже сьогодні в групі Б. Не так переживаю за шанс для збірної України (ми НЕ заслужили грати у плей-оф, але дуже хочу щоб данці виграли в росії в 2 м’ячі і вибили москалів з ЧЄ). А нам треба будувати нову команду. Ми навіть не тінь тієї команди, що вигравала у Португалії, Сербії чи Іспанії. Поки що ми на рівні Мальти. Отже нам на ЧЄ робити нічого. А жаль. Всі вірили у команду. І таке розчарування. Дуже боляче і дуже соромно.
    Уважаемый, а когда в лиге наций мы прошли всякии словакии и словении, ты почемуто в ладоши хлопал? Согласен, худшая игра при Шевченко, но нужно поддержать, а не казнить!!!
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 21.06.2021 21:38
    +1
    Лузеры.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 21.06.2021 21:38
    0
    Едь домой, хватит, уже все ясно с вами
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 21.06.2021 21:38
    0
    Едь домой, хватит, уже все ясно с вами
    Ссылка
    andrei saenko
      andrei saenko, 21.06.2021 21:38
    +2
    Это уровень наших звездулек. Спасибо Австрии, что ещё в первом тайме пятёрочка не положила нам.
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 21.06.2021 21:38
    0
    Украина – Австрия – 1:0. Видео гола Баумгартнера и обзор матча бухие пишут отчеты
    Ссылка
    Тарас Дубина
    online
      Тарас Дубина, 21.06.2021 21:37
    +5
    Миколенко посылает на три буквы Яремчука после не удачного навеса. Я думаю об настрое в команде больше знать ничего не нужно...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 21.06.2021 21:35
    +10
    Зина главный бокопор турнира. 3й матч он теряет мячи на ровном месте и пасы на соперников отдает. Домой позорники
    Ссылка
    fcznak
    online
      fcznak, 21.06.2021 21:33
    +3
    Україна – Австрія 0-1. Жалюгідне видовище, повний провал. Закономірний результат, рахунок НЕ по грі, мало бути мінімум 0-3. Тільки Арнаутович двічі пробачив. Я подумав, що якби в нашій групі не було команди Пн. Македонії, то будь-яка інша команда нас би обіграла і ми посіли б останнє місце в групі. Нас і близько не можна порівнювати зі Швецією, Польщею, Шотландією, Данією, Чехією чи Словаччиною. Наш рівень, це десь між Казахстаном і Молдовою, ми, мабуть мали б шанси з Сан Марино, або Ліхтенштейном, але тут таких нема. Малюнок гри – найбридкіший, гидко дивитись. Як не жаль, бо від нас уже нічого не залежить, але ще одна ганьба, найвірогідніше, попереду. Бо, скоріш за все, ми таки пройдемо у плей-оф. Для цього потрібно, щоб збулися хоча б ДВІ події з ЧОТИРЬОХ в наступних матчах. 1. Група Б – Данія виграє у Росії, а Бельгія у Фінляндії. Обидві команди обов’язково мусять виграти. 2. Група Д – Хорватія і Шотландія грають внічию. 3. Група Е – Іспанія виграє в Словаччини, а Польща НЕ виграє в Швеції. 4. Група Ф – Франція виграє в Португалії з різницею НЕ менше ніж у 3 голи (це, звичайно, малоймовірно). Але в групах Б, Д і Е два варіанти з трьох можуть спрацювати. Багато що вирішиться вже сьогодні в групі Б. Не так переживаю за шанс для збірної України (ми НЕ заслужили грати у плей-оф, але дуже хочу щоб данці виграли в росії в 2 м’ячі і вибили москалів з ЧЄ). А нам треба будувати нову команду. Ми навіть не тінь тієї команди, що вигравала у Португалії, Сербії чи Іспанії. Поки що ми на рівні Мальти. Отже нам на ЧЄ робити нічого. А жаль. Всі вірили у команду. І таке розчарування. Дуже боляче і дуже соромно.
    Ссылка
    Orko PS4Gaming
    online
      Orko PS4Gaming, 21.06.2021 21:31
    +8
    Пляяяяя. Австрійцям перемога потрібна а вам плять НІ, це звиздець. Нахрена на гру виходили?????
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 21.06.2021 21:30
    +2
    отмазки полетели играть учитесь!!!
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 21.06.2021 21:29
    +5
    Закройте пасти и наф додому!
    Ссылка
    Августин Нара
    online
      Августин Нара, 21.06.2021 21:25
    +15
    Може вам хлопці курс психологічної підтримки пройти? А то що не гра, у вас так втручается психологія. Така нервова робота у вас, представляти Україну на Євро. Вам пожежники, лікарі та військові заздрять з таким "неймовірним" психологічним тиском як у вас
    Ссылка
    Pop
    online
      Pop, 21.06.2021 21:24
    +7
    Нервные вы какие-то,пейте бром а не ром
    Ссылка
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 21.06.2021 21:23
    +20
    Труфальдіно із Бергамо і Зіна Сєдан програли центр
    Ссылка
    Августин Нара
    online
      Августин Нара, 21.06.2021 21:25
    +15
    Може вам хлопці курс психологічної підтримки пройти? А то що не гра, у вас так втручается психологія. Така нервова робота у вас, представляти Україну на Євро. Вам пожежники, лікарі та військові заздрять з таким "неймовірним" психологічним тиском як у вас
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 21.06.2021 21:35
    +10
    Зина главный бокопор турнира. 3й матч он теряет мячи на ровном месте и пасы на соперников отдает. Домой позорники
    Ссылка
    Orko PS4Gaming
    online
      Orko PS4Gaming, 21.06.2021 21:31
    +8
    Пляяяяя. Австрійцям перемога потрібна а вам плять НІ, це звиздець. Нахрена на гру виходили?????
    Ссылка
    Pop
    online
      Pop, 21.06.2021 21:24
    +7
    Нервные вы какие-то,пейте бром а не ром
    Ссылка
    Тарас Дубина
    online
      Тарас Дубина, 21.06.2021 21:37
    +5
    Миколенко посылает на три буквы Яремчука после не удачного навеса. Я думаю об настрое в команде больше знать ничего не нужно...
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 21.06.2021 21:29
    +5
    Закройте пасти и наф додому!
    Ссылка
    fcznak
    online
      fcznak, 21.06.2021 21:33
    +3
    Україна – Австрія 0-1. Жалюгідне видовище, повний провал. Закономірний результат, рахунок НЕ по грі, мало бути мінімум 0-3. Тільки Арнаутович двічі пробачив. Я подумав, що якби в нашій групі не було команди Пн. Македонії, то будь-яка інша команда нас би обіграла і ми посіли б останнє місце в групі. Нас і близько не можна порівнювати зі Швецією, Польщею, Шотландією, Данією, Чехією чи Словаччиною. Наш рівень, це десь між Казахстаном і Молдовою, ми, мабуть мали б шанси з Сан Марино, або Ліхтенштейном, але тут таких нема. Малюнок гри – найбридкіший, гидко дивитись. Як не жаль, бо від нас уже нічого не залежить, але ще одна ганьба, найвірогідніше, попереду. Бо, скоріш за все, ми таки пройдемо у плей-оф. Для цього потрібно, щоб збулися хоча б ДВІ події з ЧОТИРЬОХ в наступних матчах. 1. Група Б – Данія виграє у Росії, а Бельгія у Фінляндії. Обидві команди обов’язково мусять виграти. 2. Група Д – Хорватія і Шотландія грають внічию. 3. Група Е – Іспанія виграє в Словаччини, а Польща НЕ виграє в Швеції. 4. Група Ф – Франція виграє в Португалії з різницею НЕ менше ніж у 3 голи (це, звичайно, малоймовірно). Але в групах Б, Д і Е два варіанти з трьох можуть спрацювати. Багато що вирішиться вже сьогодні в групі Б. Не так переживаю за шанс для збірної України (ми НЕ заслужили грати у плей-оф, але дуже хочу щоб данці виграли в росії в 2 м’ячі і вибили москалів з ЧЄ). А нам треба будувати нову команду. Ми навіть не тінь тієї команди, що вигравала у Португалії, Сербії чи Іспанії. Поки що ми на рівні Мальти. Отже нам на ЧЄ робити нічого. А жаль. Всі вірили у команду. І таке розчарування. Дуже боляче і дуже соромно.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 21.06.2021 21:53
    +2
    Итог печален и даже, если пройдут дальше, то только на один матч .
    ****
    А все потому, что нет тренера.
    Шева не тренер сборной.
    Он отличный футболист, нападающий.
    Его место в академии, обучать нападающих, форвардов. Цены бы ему не было
    А тут, никого в жизни не тренировал и сразу сборная.
    А в сборной стратег нужен, но при всем уважении, не стратег он.
    Ссылка
    igorek
    online
      igorek, 21.06.2021 21:43
    +2
    Єта мумия сидит и мычит и такое дыбильное мычит что на голову не налазит сраные патриоты так обосрать зборную им надо в какомто клубе типа партизан играть ито надо заслужить.🤯
    Ссылка
    andrei saenko
      andrei saenko, 21.06.2021 21:38
    +2
    Это уровень наших звездулек. Спасибо Австрии, что ещё в первом тайме пятёрочка не положила нам.
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 21.06.2021 21:30
    +2
    отмазки полетели играть учитесь!!!
    Ссылка
    Луганчанин
    online
      Луганчанин, 21.06.2021 21:40
    +1
    fcznak, 21.06.2021 21:33
    Україна – Австрія 0-1. Жалюгідне видовище, повний провал. Закономірний результат, рахунок НЕ по грі, мало бути мінімум 0-3. Тільки Арнаутович двічі пробачив. Я подумав, що якби в нашій групі не було команди Пн. Македонії, то будь-яка інша команда нас би обіграла і ми посіли б останнє місце в групі. Нас і близько не можна порівнювати зі Швецією, Польщею, Шотландією, Данією, Чехією чи Словаччиною. Наш рівень, це десь між Казахстаном і Молдовою, ми, мабуть мали б шанси з Сан Марино, або Ліхтенштейном, але тут таких нема. Малюнок гри – найбридкіший, гидко дивитись. Як не жаль, бо від нас уже нічого не залежить, але ще одна ганьба, найвірогідніше, попереду. Бо, скоріш за все, ми таки пройдемо у плей-оф. Для цього потрібно, щоб збулися хоча б ДВІ події з ЧОТИРЬОХ в наступних матчах. 1. Група Б – Данія виграє у Росії, а Бельгія у Фінляндії. Обидві команди обов’язково мусять виграти. 2. Група Д – Хорватія і Шотландія грають внічию. 3. Група Е – Іспанія виграє в Словаччини, а Польща НЕ виграє в Швеції. 4. Група Ф – Франція виграє в Португалії з різницею НЕ менше ніж у 3 голи (це, звичайно, малоймовірно). Але в групах Б, Д і Е два варіанти з трьох можуть спрацювати. Багато що вирішиться вже сьогодні в групі Б. Не так переживаю за шанс для збірної України (ми НЕ заслужили грати у плей-оф, але дуже хочу щоб данці виграли в росії в 2 м’ячі і вибили москалів з ЧЄ). А нам треба будувати нову команду. Ми навіть не тінь тієї команди, що вигравала у Португалії, Сербії чи Іспанії. Поки що ми на рівні Мальти. Отже нам на ЧЄ робити нічого. А жаль. Всі вірили у команду. І таке розчарування. Дуже боляче і дуже соромно.
    Уважаемый, а когда в лиге наций мы прошли всякии словакии и словении, ты почемуто в ладоши хлопал? Согласен, худшая игра при Шевченко, но нужно поддержать, а не казнить!!!
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 21.06.2021 21:38
    +1
    Лузеры.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 21.06.2021 21:53
    0
    Правда. Начали плохо, а потом всеобщая череда нелепых ошибок и обрезок. Яркий пример - Дания, все играют в топ-5.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 21.06.2021 21:51
    0
    fcznak, 21.06.2021 21:33
    Україна – Австрія 0-1. Жалюгідне видовище, повний провал. Закономірний результат, рахунок НЕ по грі, мало бути мінімум 0-3. Тільки Арнаутович двічі пробачив. Я подумав, що якби в нашій групі не було команди Пн. Македонії, то будь-яка інша команда нас би обіграла і ми посіли б останнє місце в групі. Нас і близько не можна порівнювати зі Швецією, Польщею, Шотландією, Данією, Чехією чи Словаччиною. Наш рівень, це десь між Казахстаном і Молдовою, ми, мабуть мали б шанси з Сан Марино, або Ліхтенштейном, але тут таких нема. Малюнок гри – найбридкіший, гидко дивитись. Як не жаль, бо від нас уже нічого не залежить, але ще одна ганьба, найвірогідніше, попереду. Бо, скоріш за все, ми таки пройдемо у плей-оф. Для цього потрібно, щоб збулися хоча б ДВІ події з ЧОТИРЬОХ в наступних матчах. 1. Група Б – Данія виграє у Росії, а Бельгія у Фінляндії. Обидві команди обов’язково мусять виграти. 2. Група Д – Хорватія і Шотландія грають внічию. 3. Група Е – Іспанія виграє в Словаччини, а Польща НЕ виграє в Швеції. 4. Група Ф – Франція виграє в Португалії з різницею НЕ менше ніж у 3 голи (це, звичайно, малоймовірно). Але в групах Б, Д і Е два варіанти з трьох можуть спрацювати. Багато що вирішиться вже сьогодні в групі Б. Не так переживаю за шанс для збірної України (ми НЕ заслужили грати у плей-оф, але дуже хочу щоб данці виграли в росії в 2 м’ячі і вибили москалів з ЧЄ). А нам треба будувати нову команду. Ми навіть не тінь тієї команди, що вигравала у Португалії, Сербії чи Іспанії. Поки що ми на рівні Мальти. Отже нам на ЧЄ робити нічого. А жаль. Всі вірили у команду. І таке розчарування. Дуже боляче і дуже соромно.
    Ну це вже занадто. Наш рівень - Румунія, Чорногорія, Норвегія, Словенія, а не заштатні футбольні карлики.
    До Матвієнка сьогодні претензій мінімум, тут скоріше провисала центральна вісь. І фланги захисту не працювали про характер уже мовчу.
    Ссылка
    Ser_ter
    online
      Ser_ter, 21.06.2021 21:41
    0
    Миколенко и Забарному спасибо 💩💪
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 21.06.2021 21:40
    0
    Николай, ну, ты хотя бы играл нормально, не то что некоторые...
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 21.06.2021 21:38
    0
    Едь домой, хватит, уже все ясно с вами
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 21.06.2021 21:38
    0
    Едь домой, хватит, уже все ясно с вами
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности