Николай МАТВИЕНКО: «Из-за ошибок в начале стали играть не так, как хотели»

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал поражение 0:1 от Австрии в третьем туре Евро-2020:
«Все началось в начале игры. Несколько нервозных моментов, очень простых ошибок, обрезок. Из-за этого мы стали играть не так как хотели, осторожничать, Австрия это почувствовала и начала прессинговать. Из-за этого у нас первый тайм не очень получился. Во втором уже немного перестроились и пытались показывать лучшую игру.
Мы знали, что сборная Австрии будет прессинговать, потому что им нужна была победа. Но из-за того, что мы нервозно начали, не получалось делать то, что мы хотели.
Турнирные перспективы? А что еще остается? Ждем, надеемся, верим».
Источник — ТК Футбол
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А все потому, что нет тренера.
Шева не тренер сборной.
Он отличный футболист, нападающий.
Его место в академии, обучать нападающих, форвардов. Цены бы ему не было
А тут, никого в жизни не тренировал и сразу сборная.
А в сборной стратег нужен, но при всем уважении, не стратег он.
До Матвієнка сьогодні претензій мінімум, тут скоріше провисала центральна вісь. І фланги захисту не працювали про характер уже мовчу.
****
А все потому, что нет тренера.
Шева не тренер сборной.
Он отличный футболист, нападающий.
Его место в академии, обучать нападающих, форвардов. Цены бы ему не было
А тут, никого в жизни не тренировал и сразу сборная.
А в сборной стратег нужен, но при всем уважении, не стратег он.
До Матвієнка сьогодні претензій мінімум, тут скоріше провисала центральна вісь. І фланги захисту не працювали про характер уже мовчу.
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