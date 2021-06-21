Россия - Дания. Известны стартовые составы

Сегодня, 21 июня в Копенгагене состоится матч третьего тура Евро-2020 в группе В – Россия против Дании. Начало – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Россия: Сафонов – Дивеев, Джикия, Кудряшов – Марио Фернандес, Оздоев, Зобнин, Кузяев – А. Миранчук, Головин, Дзюба
Дания: Шмайхель – Вестергор, Кьер, Кристенсен – Мэле, Дилэйни, Хойбьерг, Васс – Дамсгор, Поульсен, Брэйтуэйт
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Источник — УЕФА
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