Россия - Дания. Известны стартовые составы

Тренеры команд сделали свой выбор

  • 21.06.2021 21:08
  • 1174 просмотра
  • 2 комментария
Россия - Дания. Известны стартовые составы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 21 июня в Копенгагене состоится матч третьего тура Евро-2020 в группе В – Россия против Дании. Начало – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Россия: Сафонов – Дивеев, Джикия, Кудряшов – Марио Фернандес, Оздоев, Зобнин, Кузяев – А. Миранчук, Головин, Дзюба

Дания: Шмайхель – Вестергор, Кьер, Кристенсен – Мэле, Дилэйни, Хойбьерг, Васс – Дамсгор, Поульсен, Брэйтуэйт

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Источник — УЕФА

(4 голоса)

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Комментарии
    west_022
    online
      west_022, 21.06.2021 21:15
    -3
    Сергій Леонідович Литвиненко, 21.06.2021 21:12
    Я думаю 3 забросят дрочунишкам
    неее, Россия на это не способна
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    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 21.06.2021 21:12
    -1
    Я думаю 3 забросят дрочунишкам
    Ссылка
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