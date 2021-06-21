Украина пропустила в девятом матче чемпионатов Европы подряд

Неудачная серия сборной Украины продолжается

  • 21.06.2021 20:15
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Украина пропустила в девятом матче чемпионатов Европы подряд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Украины в матче третьего тура Евро-2020 в Бухаресте играет с Австрией. На 21-й минуте команда Андрея Шевченко пропустила от Кристофа Баумгартнера.

Таким образом, сборная Украины, которая проводит свой девятый в истории матч на чемпионатах Европы, пропустила как минимум один гол в свои ворота в каждом из них.

В 2012 году украинцы пропустили от Швеции (победа 2:1), Франции и Англии (поражения 0:2 и 0:1 соответственно). В 2016 году украинцы пропускали от Германии, Северной Ирландии и Польши (поражения 0:2, 0:2 и 0:1).

На нынешнем Евро команда Андрея Шевченко пропускала от Нидерландов (поражение 2:3) и Северной Македонии (победа 2:1).

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Источник — Sport.ua

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