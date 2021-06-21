ВИДЕО. Забарный проиграл борьбу. Баумгартнер открыл счет для Австрии

21 июня в матче третьего тура Евро-2020 играют сборные Украины и Австрии.
На 21-й минуте австрийцы открыли счет. После навеса с углового Забарный проиграл борьбу, и Баумгартнер отправил мяч в ворота.
ГОЛ! 0:1. Кристоф Баумгартнер, 21 мин.
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Источник — Sport.ua
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