Каспер ШМЕЙХЕЛЬ: «У сборной Дании очень сплоченный коллектив»

Датский голкипер высказался накануне матча с Россией

  • 21.06.2021 19:59
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Каспер ШМЕЙХЕЛЬ: «У сборной Дании очень сплоченный коллектив»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Шмейхель

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель высказался накануне матча против национальной команды России в рамках третьего тура группового раунда Евро-2020.

«Играть за сборную Дании – это не просто быть хорошим футболистом. Ты должен быть надежным товарищем по команде, а также примером для подражания для тысяч мальчиков и девочек по всей стране, которые задумываются о занятиях футболом. Об этом мы все говорим уже очень давно. У нас действительно очень сплоченный коллектив, и это было видно в самый сложный момент», - сказал Шмейхель.

Матч Россия – Дания состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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