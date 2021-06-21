Львов и Колос проведут спарринги с Подольем

Новичок Первой лиги – хмельницкое «Подолье» начнет подготовку к новому сезону 1 июля.

Все сборы подопечные Виталия Костышина проведут в Хмельницком. Запланированы шесть контрольных матчей, два – с представителями элитного дивизиона: «Львовом» и «Колосом».

Не исключено, что несколько ковалевских футболистов будут играть за «Подолье» на правах аренды.

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