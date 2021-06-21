Маркку КАНЕРВА: «Это самый важный матч в истории финского футбола»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча группового раунда Евро-2020 против национальной команды Бельгии.
«Думаю, только наша команда верила в то, что мы окажемся в нынешней ситуации. Мы, конечно же, мечтали об этом. Сперва мечтали о выходе в финальную стадию, теперь – об участии в плей-офф.
С нетерпением ждем самую важную, вероятно, встречу в истории финского футбола. Просто фантастика, что на этой стадии турнира наша судьба все еще в наших руках. Мы даже можем занять в группе первое место. Столь многое еще стоит на кону», - сказал Канерва.
Матч Финляндия – Бельгия состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — УЕФА
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