Виктор ВАЦКО: «Яремчук сильнее, чем все форварды сборной Австрии»

Известный комментатор – о предстоящем матче Украины на Евро-2020

  • 21.06.2021 17:19
  • 2259 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор ВАЦКО: «Яремчук сильнее, чем все форварды сборной Австрии»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от предстоящего матча между Украиной и Австрией на Евро-2020.

«В игре с Австрией нужно просто играть в свой футбол, свой стиль, например, как в первом тайме с Македонией. Контроль мяча, игра первым номером. Пока ты с мячом - ты не проиграешь, не пропустишь. Для сборной Австрии здесь тоже дилемма - пойти в атаку, то есть победить или проиграть и остаться с тремя очками. Кроме Алабы очень важный игрок Забитцер - это мозг команды.

Сборная Австрии - это одиннадцать боевичков, которым привычно играть за высокой динамикой. Сборная Австрии - это практически Бундеслига, немецкий хорошая, добротная Бундеслига. Я считаю, что Яремчук классом, как форвард сильнее, чем все форварды сборной Австрии, тем не менее очень сложная, очень колючая и кусается команда сборной Австрии, которая может создать проблемы, но и для Австрии мы очень крепкий орешек. Я уверен, что завтра не будет отражение схемы австрийцев», - сказал Вацко.

Матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
    shevsen
    online
      shevsen, 21.06.2021 18:46
    0
    Юморист...
    Ссылка
    shevsen
    online
      shevsen, 21.06.2021 18:46
    0
    Юморист...
    Ссылка
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