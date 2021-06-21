Виктор ВАЦКО: «Яремчук сильнее, чем все форварды сборной Австрии»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от предстоящего матча между Украиной и Австрией на Евро-2020.

«В игре с Австрией нужно просто играть в свой футбол, свой стиль, например, как в первом тайме с Македонией. Контроль мяча, игра первым номером. Пока ты с мячом - ты не проиграешь, не пропустишь. Для сборной Австрии здесь тоже дилемма - пойти в атаку, то есть победить или проиграть и остаться с тремя очками. Кроме Алабы очень важный игрок Забитцер - это мозг команды.

Сборная Австрии - это одиннадцать боевичков, которым привычно играть за высокой динамикой. Сборная Австрии - это практически Бундеслига, немецкий хорошая, добротная Бундеслига. Я считаю, что Яремчук классом, как форвард сильнее, чем все форварды сборной Австрии, тем не менее очень сложная, очень колючая и кусается команда сборной Австрии, которая может создать проблемы, но и для Австрии мы очень крепкий орешек. Я уверен, что завтра не будет отражение схемы австрийцев», - сказал Вацко.

Матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.