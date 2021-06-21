Синьор из Старой Синьоры: 5 весомых достижений Джампьеро Бониперти

В Турине ушел из жизни легендарный президент «Ювентуса» 1970–1980-х гг. Джампьеро Бониперти. Блогер Sport.ua Алексей Рыжков выделяет основные достижения «знамени «Юве»» на разных этапах профессиональной деятельности.

«Уходящая натура», «человек-эпоха», «икона «Ювентуса», «символ столетия», «воплощение «Юве», «золотой мальчик «Ювентуса» 1950-х», «архитектор современного «Юве» – куча эпитетов в адрес Джампьеро Бониперти заполонила мировые СМИ (и не только специализированные спортивные) в эти дни. Бониперти дожил почти до 93 лет и запомнился болельщикам моего поколения как харизматичный президент «Юве» поры расцвета тотального футбола в мире. Именно под руководством Бониперти «бьянко-нери» стали европейским гегемоном. Однако Бониперти сделал себе имя не только двудекадным президентством.

1. Второй бомбардир «Ювентуса» за всю историю

Голубоглазый блондин Бониперти забил за «Юве» 178 голов в 443 играх. Бело-черные в первые послевоенные годы пребывали в тени земляков из «Торино». А роль Бониперти в выходе «Юве» на первые роли как в городе, так и в Италии исключительная. Вместе с Омаром Сивори и Джоном Чарлзом Бониперти составил так называемое «волшебное трио», которое много в чем и определяло успехи тогдашнего «Ювентуса». Джампьеро долго держал рекорд «Юве» по забитым голам. Лишь в ХХI столетии его достижение превзошел Алессандро Дель Пьеро. Сам Бониперти на это отреагировал с юмором: «Это сделало меня более известным среди молодежи. Они знали меня как президента, но не как бомбардира. Сандро побил мой рекорд, и меня начали вспоминать в этом контексте. После этого молодежь сделала вывод: «Бониперти еще и голы забивал!»»

2. Многолетний капитан «Юве» и национальной сборной

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Уроженец небольшого населенного пункта Баренго (80 км на северо-восток от Турина), Бониперти стал классическим ванклабмэном. На взрослом уровне он защищал цвета только одного клуба и стал настоящей легендой «Ювентуса». В течение семи лет он капитанствовал в «Старой Синьоре», а всего отыграл за «бьянко-нери» полтора десятка лет. В течение восьми лет капитанил в сборной Италии. Правда, выдающимися спортивными успехами послевоенная «Скуадра Адзурра» похвастать не может.

3. Как президент обладатель абсолютно всех еврокубков своего времени

За два десятка лет во главе «Ювентуса» Бониперти сполна познал радость побед. Бело-черные завоевывали абсолютно все евротрофеи: Кубок чемпионов, Кубок Кубков, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, добавляли в свою коллекцию и Межконтинентальный кубок. Ну, и само собой – успехи на внутренней арене: 9 скудетто и 4 национальных кубка добыл «Ювентус» во времена президентства Бониперти. Здесь отмечу и его умение находить общий язык с нерядовыми личностями. В частности, победный альянс с Джованни Трапаттони принес немало болельщицкого счастья ювентийским тифози. Показательно, что во время «Моджигейта» (едва ли не наибольшего коррупционного скандала в итальянском футболе) в середине 2000-х гг. фаны «Юве» ходили с плакатами: «Верните нам времена Бониперти!»

4. Содействие победе Италии на мундиале-82

Это – неочевидное, на первый взгляд, достоинство Бониперти. Тем не менее, как президент клуба он поддержал своего подчиненного Паоло Росси после скандала «Тотонеро» (первый в истории итальянского футбола большой скандал, связанный с договорными матчами) и 2-летней дисквалификации нападающего. В итоге, поспособствовал вере парня в себя. А нерядовой талант Паоло ярко реализовался во время мундиаля-82. Как результат Италия в третий раз стала чемпионом мира. Кто знает, если бы Росси закрылся бы в себе и не вышел на достойный себя уровень, может, мировая футбольная история и пошла бы по другому пути.

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5. Открытие пути в серию А украинским футболистам

Да, именно жгучее желание Джампьеро Бониперти видеть в рядах своего клуба игрока киевского «Динамо» Александра Заварова поспособствовало проникновению украинского футбольного умения на итальянские поля. Во второй половине 1980-х двери на Запад немного приоткрылись, и советские футболисты получили возможность попробовать свои силы за рубежом. Первой итальянской ласточкой стала звезда «Динамо». Последний матч Заварова за «Динамо» в 1988 г. против «Кайрата» и поныне перед глазами: плотный дождепад, 69 000 зрителей, плакат со словами: «Arrividerci, Саша!» За Заварова «Ювентус» заплатил 5 млн американских долларов – сумасшедшие деньги для футбольного бизнеса тех времен! И теперь, немало лет спустя, узнав о смерти Бониперти, наш легендарный полузащитник нашел теплые слова для своего бывшего патрона, подчеркнув: «Он был настоящим синьором!»

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Общественно-политические сайты, вероятно, подчеркнули и еще одно достижение Бониперти – 5-летнее депутатство в Европарламенте от партии Forza Italia. Не буду расписывать подробно эту составляющую жизненного пути Бониперти, однако отмечу, что он как политик не замыкался в итальянской квартире, а занимался общеевропейскими делами.

«Победа не является важной, это – единственно стоящая вещь!» – эти слова Джампьеро Бониперти были нанесены на футболки «Ювентуса» уже в ХХI столетии. Кстати, много ли вы знаете игровых футболок с цитатами футболистов-президентов? Футбольное наследие Бониперти оставил немалое. Достанет ли сил нынешним руководителям «Юве» не расплескать эту уж никак не пустую чашу?

Алексей РЫЖКОВ