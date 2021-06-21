В среду, 23 июня, состоится матч группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Словакии и Испании.

Матч пройдет в Севилье на стадионе «Олимпико де ла Картуха» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Словакия − Испания. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

В прямом эфире поединок Словакия − Испания покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Словакия − Испания.