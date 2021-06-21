Разван РАЦ: «По статистике сборная Украины выглядит не очень»

Легендарный экс-защитник донецкого «Шахтера» Разван Рац поделился ожиданиями от предстоящего матча между Украиной и Австрией на Евро-2020.

«На таком турнире не всегда выигрывает тот, кто сильнее. Теоретически может быть, что Австрия сильнее, но это не факт. В современном футболе все атакуют и все защищаются, мы не должны рассматривать как играет только оборона, мы должны рассматривать в целом, как играет и как защищается вся сборная Украины, вместе с Ярмоленко и Яремчук, у них тоже есть свои роли в обороне. По статистике Украина выглядит не очень, но Шевченко должен решать эту проблему и сделать так, чтоб по нашим воротам не было моментов», - сказал Рац.

Матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.