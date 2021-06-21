Разван РАЦ: «По статистике сборная Украины выглядит не очень»

Специалист оценил игру сборной Украины на Евро-2020

  • 21.06.2021 15:59
  • 3707 просмотров
  • 12 комментариев
Разван РАЦ: «По статистике сборная Украины выглядит не очень»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Разван Рац

Легендарный экс-защитник донецкого «Шахтера» Разван Рац поделился ожиданиями от предстоящего матча между Украиной и Австрией на Евро-2020.

«На таком турнире не всегда выигрывает тот, кто сильнее. Теоретически может быть, что Австрия сильнее, но это не факт. В современном футболе все атакуют и все защищаются, мы не должны рассматривать как играет только оборона, мы должны рассматривать в целом, как играет и как защищается вся сборная Украины, вместе с Ярмоленко и Яремчук, у них тоже есть свои роли в обороне. По статистике Украина выглядит не очень, но Шевченко должен решать эту проблему и сделать так, чтоб по нашим воротам не было моментов», - сказал Рац.

Матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

(21 голос)

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Комментарии
    ozzy
    online
      ozzy, 21.06.2021 17:23
    0
    А что думает по этому поводу Василий Карлович Рац
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 21.06.2021 17:14
    +1
    Может Рац коментировал про свою сборную, про сборную Румынии, а журналисты как всегда не так поняли и перекрутили
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 21.06.2021 17:11
    -1
    fedd1979, 21.06.2021 16:55
    Є одна дуже погана статистика: ми пропускаємо багато ударів. Є непогана статистика - водночас немало б'ємо. Є нюанси - в Австрії всі основні гравці клубів бундесліги, а деякі з них - провідні в Європі, типу Алаби. Чувидл типу Бєсєджіна там нема. Є ще одне - на цьому Євро Автсрія показує себе не дуже - це добре. Але очевидне й інше - від найменшого тиску ми сипемося. Нас Македонія возила тайм. Захист - просто жахоивий
    Защита в целом у нас хорошо отрабатывает, а вот полузащита - в лице Малины и Зины, как то в этом плане не работают!!!
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 21.06.2021 17:08
    0
    Sergey Kovaleff, 21.06.2021 16:43
    По статистике моментов у наших ворот. Не только читай "набор слов", но и голову включай.
    Наша сборная , на этом Евро нанесла 13 ударов в створ ворот, одна из лидеров по ударам в площадь ворот в целом, про какую такую статистику ты и Рац говорите?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.06.2021 17:00
    0
    fedd1979, 21.06.2021 16:55
    Є одна дуже погана статистика: ми пропускаємо багато ударів. Є непогана статистика - водночас немало б'ємо. Є нюанси - в Австрії всі основні гравці клубів бундесліги, а деякі з них - провідні в Європі, типу Алаби. Чувидл типу Бєсєджіна там нема. Є ще одне - на цьому Євро Автсрія показує себе не дуже - це добре. Але очевидне й інше - від найменшого тиску ми сипемося. Нас Македонія возила тайм. Захист - просто жахоивий
    Жахлива сама організація гри в захисті. Ми плужимо ще на чужій половині поля, а потім пожаримо в захисті. Якийсь парадокс зі збірною. Все почалося з ігор в групі А Ліги націй. До того моменту ми в захисті грали непогано
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 21.06.2021 16:55
    +2
    Є одна дуже погана статистика: ми пропускаємо багато ударів. Є непогана статистика - водночас немало б'ємо. Є нюанси - в Австрії всі основні гравці клубів бундесліги, а деякі з них - провідні в Європі, типу Алаби. Чувидл типу Бєсєджіна там нема. Є ще одне - на цьому Євро Автсрія показує себе не дуже - це добре. Але очевидне й інше - від найменшого тиску ми сипемося. Нас Македонія возила тайм. Захист - просто жахоивий
    Ссылка
    ozzy
    online
      ozzy, 21.06.2021 16:46
    +1
    Не в статистику играем
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 21.06.2021 16:45
    +2
    Robert Monroe, 21.06.2021 16:02
    Якою статистикою? Якийсь безглуздий набір слів.
    Певно малося на увазі що 7 матчів було без перемог. Попереднє євро без голів, чи що ніколи не виходили в плей оф
    Ссылка
    VadyaMetal
    online
      VadyaMetal, 21.06.2021 16:45
    0
    А в чем "легендарность" Раца? Да и оценка нашей команды - так себе... Лучше слушать и читать таких корифеев и мастадонтов, как Леон и Циганык!
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 21.06.2021 16:43
    0
    Robert Monroe, 21.06.2021 16:02
    Якою статистикою? Якийсь безглуздий набір слів.
    По статистике моментов у наших ворот. Не только читай "набор слов", но и голову включай.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 21.06.2021 16:12
    -2
    У легендарного Раца своя статистика.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.06.2021 16:02
    +9
    Якою статистикою? Якийсь безглуздий набір слів.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.06.2021 16:02
    +9
    Якою статистикою? Якийсь безглуздий набір слів.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 21.06.2021 16:55
    +2
    Є одна дуже погана статистика: ми пропускаємо багато ударів. Є непогана статистика - водночас немало б'ємо. Є нюанси - в Австрії всі основні гравці клубів бундесліги, а деякі з них - провідні в Європі, типу Алаби. Чувидл типу Бєсєджіна там нема. Є ще одне - на цьому Євро Автсрія показує себе не дуже - це добре. Але очевидне й інше - від найменшого тиску ми сипемося. Нас Македонія возила тайм. Захист - просто жахоивий
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 21.06.2021 16:45
    +2
    Robert Monroe, 21.06.2021 16:02
    Якою статистикою? Якийсь безглуздий набір слів.
    Певно малося на увазі що 7 матчів було без перемог. Попереднє євро без голів, чи що ніколи не виходили в плей оф
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 21.06.2021 17:14
    +1
    Может Рац коментировал про свою сборную, про сборную Румынии, а журналисты как всегда не так поняли и перекрутили
    Ссылка
    ozzy
    online
      ozzy, 21.06.2021 16:46
    +1
    Не в статистику играем
    Ссылка
    ozzy
    online
      ozzy, 21.06.2021 17:23
    0
    А что думает по этому поводу Василий Карлович Рац
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 21.06.2021 17:08
    0
    Sergey Kovaleff, 21.06.2021 16:43
    По статистике моментов у наших ворот. Не только читай "набор слов", но и голову включай.
    Наша сборная , на этом Евро нанесла 13 ударов в створ ворот, одна из лидеров по ударам в площадь ворот в целом, про какую такую статистику ты и Рац говорите?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.06.2021 17:00
    0
    fedd1979, 21.06.2021 16:55
    Є одна дуже погана статистика: ми пропускаємо багато ударів. Є непогана статистика - водночас немало б'ємо. Є нюанси - в Австрії всі основні гравці клубів бундесліги, а деякі з них - провідні в Європі, типу Алаби. Чувидл типу Бєсєджіна там нема. Є ще одне - на цьому Євро Автсрія показує себе не дуже - це добре. Але очевидне й інше - від найменшого тиску ми сипемося. Нас Македонія возила тайм. Захист - просто жахоивий
    Жахлива сама організація гри в захисті. Ми плужимо ще на чужій половині поля, а потім пожаримо в захисті. Якийсь парадокс зі збірною. Все почалося з ігор в групі А Ліги націй. До того моменту ми в захисті грали непогано
    Ссылка
    VadyaMetal
    online
      VadyaMetal, 21.06.2021 16:45
    0
    А в чем "легендарность" Раца? Да и оценка нашей команды - так себе... Лучше слушать и читать таких корифеев и мастадонтов, как Леон и Циганык!
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 21.06.2021 16:43
    0
    Robert Monroe, 21.06.2021 16:02
    Якою статистикою? Якийсь безглуздий набір слів.
    По статистике моментов у наших ворот. Не только читай "набор слов", но и голову включай.
    Ссылка
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