Александр ПАЛЯНИЦА: «Если украинцы сбавят темп, могут возникнуть проблемы»

Экс-игрок национальной сборной Украины Александр Паляница, который в 1996-1997 годах выступал за австрийский ЛАСК из Линца, поделился своими ожиданиями от матча команды Андрея Шевченко против Австрии в третьем туре группового раунда Евро-2020.

«Я выше оцениваю шансы подопечных Андрея Шевченко. Уверен, что они помастеровитее, да и действуют более разнообразно, креативнее. Только одно пожелание: даже побеждая – не сбавляйте темп, забудьте, что вас устраивает ничейный итог. Иначе в сражении с настырными, физически крепкими австрийцами могут возникнуть проблемы», - сказал Паляница.

Матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.