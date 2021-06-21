Александр ПАЛЯНИЦА: «Если украинцы сбавят темп, могут возникнуть проблемы»

Специалист – о предстоящем матче сборных Украины и Австрии

  • 21.06.2021 15:40
  • 824 просмотра
  • 2 комментария
Александр ПАЛЯНИЦА: «Если украинцы сбавят темп, могут возникнуть проблемы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок национальной сборной Украины Александр Паляница, который в 1996-1997 годах выступал за австрийский ЛАСК из Линца, поделился своими ожиданиями от матча команды Андрея Шевченко против Австрии в третьем туре группового раунда Евро-2020.

«Я выше оцениваю шансы подопечных Андрея Шевченко. Уверен, что они помастеровитее, да и действуют более разнообразно, креативнее. Только одно пожелание: даже побеждая – не сбавляйте темп, забудьте, что вас устраивает ничейный итог. Иначе в сражении с настырными, физически крепкими австрийцами могут возникнуть проблемы», - сказал Паляница.

Матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Кенев
    online
      Сергей Кенев, 21.06.2021 17:10
    -2
    Шева учился у Фоменко.как ненужно тренировать сборную.Андрей молодец!!!!Успехов сАвстрией!!!
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    Сергей Кенев
    online
      Сергей Кенев, 21.06.2021 17:08
    -2
    Полностью согласен!!!!Это точно конечно не понравится Фоменко....но така селяви.....
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