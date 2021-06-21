Юрий ДМИТРУЛИН: «Украине нельзя недооценивать Австрию»

Специалист – о главном поединке сегодняшнего дня

  • 21.06.2021 15:20
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Юрий ДМИТРУЛИН: «Украине нельзя недооценивать Австрию»
© Sport.ua. Юрий Дмитрулин

Бывший футболист национальной сборной Украины Юрий Дмитрулин поделился своими ожиданиями от противостояния сборных Украины и Австрии в третьем туре группового раунда Евро-2020.

«На клубном уровне, выступая за «Динамо», мне приходилось играть в еврокубках с австрийскими командами. И, нужно заметить, что эти поединки не всегда заканчивались удачно для киевлян. Впрочем, это уже история, хотя я не могу сказать, что с тех пор австрийский футбол не изменился. Вот и сборная этой альпийской страны, костяк которой составляют исполнители, выступающие в зарубежных клубах, стремится играть в современный футбол, не ограничиваясь какой-то одной излюбленной тактической схемой. Вот почему ни в коем случае нельзя недооценивать нашего сегодняшнего оппонента.

Я с нетерпением жду поединка в столице Румынии. Уверен, это именно тот случай, когда соперников не надо особо настраивать. Все осознают важность матча, ведь на кону – путевка в следующий раунд.

Подопечным Андрея Шевченко желаю продемонстрировать свои лучшие качества, позаботившись, прежде всего, о надежности обороны.  И тогда о выходе из подгруппы можно будет не беспокоиться», - сказал Дмитрулин.

Матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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