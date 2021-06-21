ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед ключевым матчем с Австрией

Команда Андрей Шевченко параллельно отпраздновала день рождения Артема Довбыка

  • 21.06.2021 13:22
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ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед ключевым матчем с Австрией
© УАФ

Сегодня утром сборная Украины провела часовую тренировку на новой арене «Стяуа», на которой, кстати, одноименный клуб еще не сыграл ни одного поединка - матч-открытие с сербским ОФК (Белград) запланировано на 7 июля. Строительство стадиона на месте старой арены завершили только перед стартом Евро-2020.

Отметим, что перед началом тренировки Андрей Шевченко от имени команды поздравил с днем рождения Артема Довбика. Ему сегодня исполнилось 24 года.

21 июня в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 Украины сыграет с Австрией. Поединок пройдет в Бухаресте и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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