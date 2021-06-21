Александр АЛИЕВ: «Рад за Ярмоленко. Он мой сыночек»

Экс-игрок сборной Украины высказался о лидере национальной команды

  • 21.06.2021 12:05
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Александр АЛИЕВ: «Рад за Ярмоленко. Он мой сыночек»
© Футбол 1/2/3. Александр Алиев

Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Алиев поделился впечатлениями от игры национальной команді на Евро-2020.

«Смотрел второй матч Украины на Евро против Северной Македонии. Молодцы пацаны, рад за них, что выиграли. Второй тайм, конечно, недоиграли, но главным был результат. Если они с Австрией будут играть так, как в первом тайме с Северной Македонией, уверен, проблем в игре с австрийцами не будет. Будет победа и три очка для Украины в копилку сборной.

Очень рад за Андрея Ярмоленко. Он мой сыночек, как я называл его в «Динамо». Хорошо играет на Евро, на слуху. Дай бог, чтобы Европа много говорила о каждом нашем игроке», - сказал Алиев.

Напомним, что в третьем туре Евро-2020 Украина сыграет с Австрией. Матч состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

Ранее Алиев рассказал, была ли дедовщина в сборной Украины.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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