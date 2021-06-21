Марта Костюк – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№67 WTA) начнет борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Истборне.
В матче первого круга украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Анастасии Севастовой из Латвии (№61 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №4 после матча Кудерметова – Риске. Ориентировочное время начала – 15:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались дважды, счет равный.
Во втором круге победительница встречи сразится против Элизы Мертенс (№16 WTA) или Кори Гауфф (№23 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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