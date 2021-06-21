Марта Костюк – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Истборне

  • 21.06.2021 11:45
  • 862 просмотра
  • 1 комментарий
Марта Костюк – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

21 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№67 WTA) начнет борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Истборне.
 
В матче первого круга украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Анастасии Севастовой из Латвии (№61 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №4 после матча Кудерметова – Риске. Ориентировочное время начала – 15:00 по Киеву.

Ранее девушки встречались дважды, счет равный.

Во втором круге победительница встречи сразится против Элизы Мертенс (№16 WTA) или Кори Гауфф (№23 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 21.06.2021 12:06
    -1
    Поки що в мене викликає сумнів здатність Марти проходити у фізичному плані декілька матчів поспіль ,але на траві все ж такі простіще - рухів менше набагато, так що є наія на нормальний стан
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