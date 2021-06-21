Михаил ФИЛИМА: «Свитолина и Костюк квалифицировались на Олимпийский турнир»

Капитан сборной Украины по теннису рассказал, что в Токио могут выступить еще три украинки

  • 21.06.2021 11:13
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Михаил ФИЛИМА: «Свитолина и Костюк квалифицировались на Олимпийский турнир»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Капитан теннисной сборной Украины Михаил Филима прокомментировал предстоящее участие нашей команды на Олимпийском турнире в Токио.

«Мы подали официальную заявку на Олимпийский турнир и уже получили подтверждение квалификации для Элины Свитолиной и Марты Костюк. До конца месяца будет информация о попадании на турнир сестер Киченок и Катарины Завацкой.

Поедет ли в Токио Марта? Да, она будет играть, все в порядке», – заявил Филима.

Теннисный турнир в рамках Олимпиады-2020 в Токио пройдет с 24 июля по 1 августа.

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Источник — Большой теннис Украины

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