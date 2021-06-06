Марта КОСТЮК: «Для меня турнир Большого Шлема важнее, чем Олимпиада»

Украинская теннисистка пока не решила, будет ли принимать участие в ОИ

  • 06.06.2021 21:48
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  • 1 комментарий
Марта КОСТЮК: «Для меня турнир Большого Шлема важнее, чем Олимпиада»
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свое участие на Олимпийских Играх в Токио в этом году.
 
«Есть очень много правил, которые пытаются ввести на Олимпиаде... Думаю, что их поменяют вплоть до того, что вакцинация будет обязательным условием. Олимпиада – это большое событие, что-то действительно особенное, но сейчас я не могу ответить на этот вопрос, буду ли я участвовать. Я так думаю, что уже попала в список участниц, но решение об участии пока на самом деле не приняла.
 
Это важный шаг. Я хочу ехать на такой турнир не просто как участник, а чтобы я могла побороться за медаль. Я понимаю, что мне не 30, не 35 лет, что это не мой последний шанс, что в будущем у меня будет таких шансов предостаточно. Также нужно смотреть по своему здоровью. И мне намного приятнее было бы играть со зрителями, пройти на параде без масок и всех ограничений, а не так, как это будет в этом году. Для теннисистов это в любом случае не такое грандиозное событие, для меня турнир Большого Шлема важнее, чем Олимпиада. Да, Олимпийские Игры – это тоже престижно и круто, но все равно не Шлем», – сказала Костюк.
 
Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Источник — Большой теннис Украины

(8 голосов)

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Комментарии
    аоот оооит
      аоот оооит, 06.06.2021 22:05
    -15
    Выиграй хоть шо нить философ
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