Реал нашел замену Рамосу в Севилье

После ухода капитана мадридскому клубу нужен новый защитник

  • 21.06.2021 09:54
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Реал нашел замену Рамосу в Севилье
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» намерен усилить центр обороны после ухода Серхио Рамоса.

Как сообщает испанская пресса, клуб хочет подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Контракт Кунде с севильским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Ла Лиги защитник провел 34 матча, в которых забил 2 мяча и отдал результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста – 60 миллионов евро.

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Источник — Marca

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