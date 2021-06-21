Реал нашел замену Рамосу в Севилье

Мадридский «Реал» намерен усилить центр обороны после ухода Серхио Рамоса.
Как сообщает испанская пресса, клуб хочет подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде.
Контракт Кунде с севильским клубом рассчитан до лета 2024 года.
В прошлом сезоне Ла Лиги защитник провел 34 матча, в которых забил 2 мяча и отдал результативную передачу.
Ориентировочная стоимость футболиста – 60 миллионов евро.
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Источник — Marca
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