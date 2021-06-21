В понедельник, 21 июня, в Копенгагене состоится поединок Евро-2020 в группе B, в котором сборная России встретится с командой Дании. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2», а также с помощью видеосервиса OLL.TV.

Россия – Дания. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Россия – Дания.