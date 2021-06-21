Тренер Австрии: «Важно с первых минут играть с намерением выиграть»

Франко Фода высказался о матче с Украиной

  • 21.06.2021 08:11
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Тренер Австрии: «Важно с первых минут играть с намерением выиграть»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода поделился мыслями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против национальной команды Украины.

«Выход в 1/8 финала будет много значить для всех нас. В первую очередь для всей Австрии. Мы играем за свою страну. Сделаем все, что в наших силах. Эти игроки могут войти в историю. Это большой вызов и огромная мотивация для нас.

Мы еще не знаем, хватит ли четырех очков. Важно, чтобы мы начинали матч с первой минуты с абсолютным намерением выиграть. Это наша работа. Затем посмотрим, как будет развиваться игра на протяжении 90 минут. И как тренер я буду принимать решения в отношении замен.

У Арнаутовича есть нужные индивидуальные качества, чтобы решить судьбу матча самостоятельно в один момент. Но это также зависит от остальных игроков. Нельзя выиграть игру за счет одного футболиста. Но это очень важный игрок», - сказал Фода.

Матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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