Тренер Австрии: «Важно с первых минут играть с намерением выиграть»

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода поделился мыслями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против национальной команды Украины.

«Выход в 1/8 финала будет много значить для всех нас. В первую очередь для всей Австрии. Мы играем за свою страну. Сделаем все, что в наших силах. Эти игроки могут войти в историю. Это большой вызов и огромная мотивация для нас.

Мы еще не знаем, хватит ли четырех очков. Важно, чтобы мы начинали матч с первой минуты с абсолютным намерением выиграть. Это наша работа. Затем посмотрим, как будет развиваться игра на протяжении 90 минут. И как тренер я буду принимать решения в отношении замен.

У Арнаутовича есть нужные индивидуальные качества, чтобы решить судьбу матча самостоятельно в один момент. Но это также зависит от остальных игроков. Нельзя выиграть игру за счет одного футболиста. Но это очень важный игрок», - сказал Фода.

Матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.