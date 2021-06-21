Давид АЛАБА: «В составе Украины выделю Ярмоленко и Зинченко»

Капитан сборной Австрии Давид Алаба поделился ожиданиями перед матчем с Украиной в рамках группового раунда Евро-2020.
«Могу выделить в составе сборной Украины Зинченко и Ярмоленко. Плюс у них именитый тренер. Это очень хорошая команда», — сказал Алаба.
Поединок третьего тура Украина - Австрия состоится в понедельник, 21 июня, в Бухаресте. Начало матча - в 19:00 по киевскому времени.
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Источник — УЕФА
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