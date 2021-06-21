Давид АЛАБА: «В составе Украины выделю Ярмоленко и Зинченко»

Лидер команды Австрии высказался об украинской сборной

  • 21.06.2021 07:03
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Давид АЛАБА: «В составе Украины выделю Ярмоленко и Зинченко»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан сборной Австрии Давид Алаба поделился ожиданиями перед матчем с Украиной в рамках группового раунда Евро-2020.

«Могу выделить в составе сборной Украины Зинченко и Ярмоленко. Плюс у них именитый тренер. Это очень хорошая команда», — сказал Алаба.

Поединок третьего тура Украина - Австрия состоится в понедельник, 21 июня, в Бухаресте. Начало матча - в 19:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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