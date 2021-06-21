Феноменальный гол забит в матче 5-го тура чемпионата Бразилии между командами «Фламенго» и «Ред Булл Брагантино» (2:3).
Защитник «Брагантино» Адерлан на 12-й минуте тонким касанием пяткой замкнул прострел со штрафного. Мяч полетел в дальний верхний угол, и получился волшебный гол-шедевр.
ВИДЕО. Феноменальная пятка в Бразилии. В ворота Фламенго забит гол-шедевр
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Источник — Sport.ua
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