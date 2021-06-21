ВИДЕО. Феноменальная пятка в Бразилии. В ворота Фламенго забит гол-шедевр

Защитник «Брагантино» Адерлан на 12-й минуте очень тонко замкнул прострел

  • 21.06.2021 06:59
  • 3096 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Феноменальная пятка в Бразилии. В ворота Фламенго забит гол-шедевр
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Феноменальный гол забит в матче 5-го тура чемпионата Бразилии между командами «Фламенго» и «Ред Булл Брагантино» (2:3).

Защитник «Брагантино» Адерлан на 12-й минуте тонким касанием пяткой замкнул прострел со штрафного. Мяч полетел в дальний верхний угол, и получился волшебный гол-шедевр.

ВИДЕО. Феноменальная пятка в Бразилии. В ворота Фламенго забит гол-шедевр

 

 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    maverik
    online
      maverik, 21.06.2021 08:13
    0
    Эмоций как-то маловато у автора гола вроде забивает такие мячи постоянно )).Может бывшей команде забил ?
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 21.06.2021 08:13
    0
    Эмоций как-то маловато у автора гола вроде забивает такие мячи постоянно )).Может бывшей команде забил ?
    Ссылка
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