Украина – Австрия. Пресс-конференция Шевченко. Смотреть онлайн. LIVE

21 июня в Бухаресте – матч Евро-2020 между Украиной и Австрией

  • 21.06.2021 06:41
  • 958 просмотров
  • 1 комментарий
Украина – Австрия. Пресс-конференция Шевченко. Смотреть онлайн. LIVE
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня в 19:00 в Бухаресте – матч 3-го тура Евро-2020 между Украиной и Австрией.

Смотрите в 21:00 видео онлайн: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко.

Плейер будет добавлен перед началом мероприятия.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
    Анатолій Дяченко-Сагайдачний
      Анатолій Дяченко-Сагайдачний, 21.06.2021 07:09
    0
    Це що була прес-конференція? Краще взагалі не проводили б. Живого спілкування не було. Мабуть боялися, щоб Шева не ляпнув чогось лишнього.
    Ссылка
    Анатолій Дяченко-Сагайдачний
    online
      Анатолій Дяченко-Сагайдачний, 21.06.2021 07:09
    0
    Це що була прес-конференція? Краще взагалі не проводили б. Живого спілкування не було. Мабуть боялися, щоб Шева не ляпнув чогось лишнього.
    Ссылка
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