Украина – Австрия. Пресс-конференция Шевченко. Смотреть онлайн. LIVE

21 июня в 19:00 в Бухаресте – матч 3-го тура Евро-2020 между Украиной и Австрией.
Смотрите в 21:00 видео онлайн: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко.
Плейер будет добавлен перед началом мероприятия.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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