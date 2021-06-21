Старейшина Евро-2020 покинул чемпионат

Шенол Гюнеш вошел в шестерку самых возрастных тренеров финальных турниров чемпионатов Европы

  • 21.06.2021 05:40
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Старейшина Евро-2020 покинул чемпионат
© Getty Images/Global Images Ukraine

Завершила выступления на Евро-2020 сборная Турции, а вместе с ней и старейший персонаж нынешнего чемпионата 69-летний Шенол Гюнещ. Наставник лунно-звездных стал шестым тренером, работавшим в финальных турнирах чемпионатов Европы в этом возрасте. Правда, его опыт не помог туркам избежать фиаско.

К слову, точно также провалились с великовозрастными «коучами» Ирландия на ЧЕ-2012 с 73-летним Джованни Траппатони, Греция на ЧЕ-2008 с 69-летним Отто Рехагелем и Украина на ЧЕ-2016 с 67-летним Михаилом Фоменко, который, кстати, замыкает первую десятку тренеров-«аксакалов» Евро.

Самые возрастные тренеры в финальных турнирах чемпионатов Европы

Возраст*

Тренер

Сборная

Дата

Соперник

Счет

73 года 93 дня

Джованни ТРАППАТОНИ

Ирландия

18.06.2012

Италия

0:2

71 год 2 дня

Отто БАРИЧ

Хорватия

21.06.2004

Англия

2:4

69 лет 337 дней

Луис АРАГОНЕС

Испания

29.06.2008

Германия

1:0

69 лет 265 дней

Отто РЕХАГЕЛЬ

Греция

18.06.2008

Испания

1:2

69 лет 47 дней

Вуядин БОШКОВ

Югославия

25.06.2000

Нидерланды

1:6

69 лет 19 дней

Шенол ГЮНЕШ

Турция

20.06.2020

Швейцария

1:3

68 лет 323 дня

Рой ХОДЖСОН

Англия

27.06.2016

Исландия

1:2

68 лет 215 дней

Карел БРЮКНЕР

Чехия

15.06.2008

Турция

2:3

67 лет 353 дня

Ларс ЛАГЕРБЕК

Исландия

03.07.2016

Франция

2:5

67 лет 276 дней

Михаил ФОМЕНКО

Украина

21.06.2016

Польша

0:1

* на день последнего матча.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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