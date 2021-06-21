Старейшина Евро-2020 покинул чемпионат

Завершила выступления на Евро-2020 сборная Турции, а вместе с ней и старейший персонаж нынешнего чемпионата 69-летний Шенол Гюнещ. Наставник лунно-звездных стал шестым тренером, работавшим в финальных турнирах чемпионатов Европы в этом возрасте. Правда, его опыт не помог туркам избежать фиаско.

К слову, точно также провалились с великовозрастными «коучами» Ирландия на ЧЕ-2012 с 73-летним Джованни Траппатони, Греция на ЧЕ-2008 с 69-летним Отто Рехагелем и Украина на ЧЕ-2016 с 67-летним Михаилом Фоменко, который, кстати, замыкает первую десятку тренеров-«аксакалов» Евро.

Самые возрастные тренеры в финальных турнирах чемпионатов Европы

Возраст* Тренер Сборная Дата Соперник Счет 73 года 93 дня Джованни ТРАППАТОНИ Ирландия 18.06.2012 Италия 0:2 71 год 2 дня Отто БАРИЧ Хорватия 21.06.2004 Англия 2:4 69 лет 337 дней Луис АРАГОНЕС Испания 29.06.2008 Германия 1:0 69 лет 265 дней Отто РЕХАГЕЛЬ Греция 18.06.2008 Испания 1:2 69 лет 47 дней Вуядин БОШКОВ Югославия 25.06.2000 Нидерланды 1:6 69 лет 19 дней Шенол ГЮНЕШ Турция 20.06.2020 Швейцария 1:3 68 лет 323 дня Рой ХОДЖСОН Англия 27.06.2016 Исландия 1:2 68 лет 215 дней Карел БРЮКНЕР Чехия 15.06.2008 Турция 2:3 67 лет 353 дня Ларс ЛАГЕРБЕК Исландия 03.07.2016 Франция 2:5 67 лет 276 дней Михаил ФОМЕНКО Украина 21.06.2016 Польша 0:1

* на день последнего матча.