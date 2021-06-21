Старейшина Евро-2020 покинул чемпионат

Завершила выступления на Евро-2020 сборная Турции, а вместе с ней и старейший персонаж нынешнего чемпионата 69-летний Шенол Гюнещ. Наставник лунно-звездных стал шестым тренером, работавшим в финальных турнирах чемпионатов Европы в этом возрасте. Правда, его опыт не помог туркам избежать фиаско.
К слову, точно также провалились с великовозрастными «коучами» Ирландия на ЧЕ-2012 с 73-летним Джованни Траппатони, Греция на ЧЕ-2008 с 69-летним Отто Рехагелем и Украина на ЧЕ-2016 с 67-летним Михаилом Фоменко, который, кстати, замыкает первую десятку тренеров-«аксакалов» Евро.
Самые возрастные тренеры в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Возраст*
|
Тренер
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
73 года 93 дня
|
Джованни ТРАППАТОНИ
|
Ирландия
|
18.06.2012
|
Италия
|
0:2
|
71 год 2 дня
|
Отто БАРИЧ
|
Хорватия
|
21.06.2004
|
Англия
|
2:4
|
69 лет 337 дней
|
Луис АРАГОНЕС
|
Испания
|
29.06.2008
|
Германия
|
1:0
|
69 лет 265 дней
|
Отто РЕХАГЕЛЬ
|
Греция
|
18.06.2008
|
Испания
|
1:2
|
69 лет 47 дней
|
Вуядин БОШКОВ
|
Югославия
|
25.06.2000
|
Нидерланды
|
1:6
|
69 лет 19 дней
|
Шенол ГЮНЕШ
|
Турция
|
20.06.2020
|
Швейцария
|
1:3
|
68 лет 323 дня
|
Рой ХОДЖСОН
|
Англия
|
27.06.2016
|
Исландия
|
1:2
|
68 лет 215 дней
|
Карел БРЮКНЕР
|
Чехия
|
15.06.2008
|
Турция
|
2:3
|
67 лет 353 дня
|
Ларс ЛАГЕРБЕК
|
Исландия
|
03.07.2016
|
Франция
|
2:5
|
67 лет 276 дней
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Украина
|
21.06.2016
|
Польша
|
0:1
* на день последнего матча.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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