Во вторник, 22 июня, состоится матч группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Чехии и Англии.

Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Чехия – Англия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

В прямом эфире поединок Чехия – Англия покажет телеканал «Футбол 2», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Чехия – Англия.