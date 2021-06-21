Александр ДЕНИСОВ: «Если проиграем – не факт, что получим проходной билет»

Известный журналист – о перспективах сборной Украины на Евро-2020

  • 21.06.2021 05:20
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Александр ДЕНИСОВ: «Если проиграем – не факт, что получим проходной билет»
© УАФ

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов поделился мнением о перспективах сборной Украины на Евро-2020. 

«В случае второго места сборной Украины – мы выходим на Италию. Если проиграем Австрии и выйдем с третьего места – попадаем на первое место группы смерти. Это либо Франция, либо Германия, либо Португалия. Если проиграем – не факт, что получим проходной билет», - сказал Денисов.

Напомним, сборная Украины сыграет с Австрией в третьем туре группового раунда сегодня, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

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