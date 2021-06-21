Андрей ШЕВЧЕНКО: «Акцент на концентрацию»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался перед матчем с Австрией на Евро-2020.

«В первую очередь, акцент на концентрацию. Есть игровые моменты. Все-таки сборная Австрии немножко по-другому строит свою игру. Игроки должны понимать, что мы от них требуем.

Ребята восстановились. Будем думать, будем ли мы делать замены. Сегодняшняя тренировка - главный индикатор», - сказал Шевченко.

Матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.