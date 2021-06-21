Тарас СТЕПАНЕНКО: «Австрия – физически очень сильная команда»

Хавбек сборной Украины высказался об австрийцах накануне битвы за плей-офф Евро-2020

  • 21.06.2021 03:39
  • 23 просмотра
  • 1 комментарий
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Австрия – физически очень сильная команда»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко высказался перед матчем с Австрией на Евро-2020.

«Австрия - очень сильная команда. Физически очень сильная. Я смотрел их матчи с македонцами и голландцами. Они идут вперед, проводят быстрые атаки и прессингуют, несмотря на результат. У них есть хорошие и высокие футболисты впереди. Немецкий и австрийский футбол - быстрый и агрессивный. Я думаю, именно такого футбола следует ожидать в следующей игре», - сказал Степаненко.

Матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 21.06.2021 03:45
    0
    Не надо оправдываться
    Играй вася
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 21.06.2021 03:45
    0
    Не надо оправдываться
    Играй вася
    Ссылка
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