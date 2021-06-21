Александр ЗИНЧЕНКО: «Были теракты и нас закрыли в гостинице»

Хавбек сборной Украины вспомнил Евро-2016

  • 21.06.2021 03:00
  • 193 просмотра
  • 3 комментария
Александр ЗИНЧЕНКО: «Были теракты и нас закрыли в гостинице»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался перед матчем с Австрией на Евро-2020.

«Атмосфера немножко лучше, чем в 2016 году, потому что в 2016 были теракты. Нас тогда закрыли в гостинице. Мы там были чуть больше двух недель. Вот там действительно было сложно.

Здесь у нас замечательные условия. Спасибо УАФ. У нас есть сумасшедшая территория, где мы можем погулять. Все хорошо», - сказал Зинченко.

Матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 21.06.2021 03:29
    0
    Александр Гриненко, 21.06.2021 03:22
    Добрался.
    Со своим (позетивом).
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 21.06.2021 03:22
    0
    Александр Гриненко, 21.06.2021 03:21
    Писец. ТСН сюда доюралсч.
    Добрался.
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 21.06.2021 03:21
    0
    Писец. ТСН сюда доюралсч.
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 21.06.2021 03:29
    0
    Александр Гриненко, 21.06.2021 03:22
    Добрался.
    Со своим (позетивом).
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 21.06.2021 03:22
    0
    Александр Гриненко, 21.06.2021 03:21
    Писец. ТСН сюда доюралсч.
    Добрался.
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 21.06.2021 03:21
    0
    Писец. ТСН сюда доюралсч.
    Ссылка
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