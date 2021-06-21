Евгений ЛЕВЧЕНКО: «В Шахтере Траоре может вырасти в цене»

Специалист – о подписании «горняками» форварда «Аякса»

  • 21.06.2021 02:20
  • 139 просмотров
  • 1 комментарий
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «В Шахтере Траоре может вырасти в цене»
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

Экс-полузащитник нидерландского «Гронингена» и сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал переход в донецкий «Шахтер» нападающего «Аякса» Лассины Траоре.

«Для «Шахтера» это был трансфер с продуманной перспективой. Траоре футболист, который может вырасти в будущем в цене и также может уже прямо сейчас помочь команде на позиции центрфорварда, тем более, что травму получил Жуниор Мораес.

Общаясь со скаутами «Аякса», слышал о нем разные мнения. Как скептические, так и очень положительные. Африканец действительно блеснул, забил пять мячей в одном матче, которые все в Нидерландах запомнили, потом был гол «Аталанте». Но после травмы Траоре потерял место в основе, клуб купил Аллера за 22 милиона, а Траоре в итоге стал третьим форвардом «Аякса».

Знаю, что к Траоре был интерес со стороны клубов Испании, Франции, конкретное предложение из Италии. Но он выбрал «Шахтер». Надо отдать должное «горнякам», они выиграли за него спор, наверняка включив хорошее стимулирование. Траоре 20 лет, у него хороший потенциал и отличные качества для нападающего: скорость, работа с мячом. Он достоин играть в «Шахтере» прямо сейчас и может вырасти в топ-форварда».

Напомним, Лассина Траоре подписал соглашение с «Шахтером» на пять лет. По данным зарубежных СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 21.06.2021 02:43
    0
    Тут бабка надвое сказала. Далеко не все заиграли в Шахтере. Будем посмотреть.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 21.06.2021 02:43
    0
    Тут бабка надвое сказала. Далеко не все заиграли в Шахтере. Будем посмотреть.
    Ссылка
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